Rostock

Seit Februar ist Bartek Owczarek aus Stettin mit seinem Stand regelmäßig auf dem Markt in Rostock. „Ich war vorher in Berlin, aber dort ist der Markt komplett voll mit polnischem Obst und Gemüse“, erzählt der 28-Jährige. Auch in der Hansestadt sei es am Anfang nicht einfach gewesen. „Die ersten Tage waren schwer, aber langsam habe ich auch ein paar Stammkunden.“ Wenn der Weihnachtsmarkt anfängt, wird er dann dienstags bis freitags vor der Marienkiche stehen. Mehrmals die Woche pendelt er zwischen Stettin und Deutschland hin und her, um frische Waren aus seiner Heimat zu holen. „Das ist wirklich schwer. Ein Weg sind schon 264 Kilometer.“ Gerade die Baustelle auf der A20 erschwere die Fahrt. Doch er liebt die Arbeit auf dem Markt und vor allem den Kontakt mit den Kunden. „Ich muss sprechen, rennen und Spaß machen. Das ist mein Charakter.“ Dieser Kundenkontakt habe ihm auch dabei geholfen, Deutsch zu lernen.

Johanna Hegermann