Rostock

Viele Autofahrer in Rostock müssen sich am Dienstag auf massive Verkehrseinschränkungen einstellen: Wie der Wasserversorger Nordwasser mitteilte, muss die Hamburger Straße am Abend voll gesperrt werden. Auf Höhe des Straßenbahn-Depots am Schwarzen Weg ist die Hauptverkehrsader ab 19 Uhr bis 5.30 Uhr am Mittwochmorgen in beide Richtungen nicht passierbar.

Der Verkehr wird während dieser Zeit über die Goerdelerstraße – Ulrich-von-Hutten-Straße – Tschaikowskistraße und entgegengesetzt umgeleitet. Die Ausfahrt aus dem Schwarzen Weg in Fahrrichtung Wismar ist möglich.

Grund für die Sperrung ist eine defekte Hauptwasserleitung. Das unterirdische Rohr mit 40 Zentimetern Durchmesser wurde durch einen Bohrung während der Bauarbeiten beschädigt, so Nordwasser. Die Wasserversorgung ist nicht beeinträchtigt.

