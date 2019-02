Brinckmansdorf

Die Bauarbeiten für einen neuen Handelshof haben am Donnerstag im Gewerbepark Brinckmansdorf begonnen. An der Timmermannstrat zwischen der Tankstelle und dem Elektronikfachmarkt entsteht bis April 2020 ein Neubau für Gastronomen und Großverbraucher. Bereits 2010 hatte die Kölner Handelshof-Kette sich in Neu Roggentin angesiedelt und dort nach dem Rückzug von „Metro“ deren Markt übernommen. „Der Standort lässt sich jetzt aber für uns nicht weiter ausbauen“, sagt Geschäftsführer Udo Bernecker. Beispielsweise verfüge der jetzige Markt nur über drei Lkw-Rampen. Der Neubau soll dann sieben haben.

Holger Wulff leitet den Standort, an dem bislang 14000 Kunden einkaufen. „Achtzig Prozent der Kundschaft sind Gastronomen. Und gerade bei denen geht der Trend immer mehr da hin, dass sie sich einen Großteil der Ware von uns liefern lassen“, erklärt Wulff. „Um auch in Zukunft Rostocks erste Adresse für Gastroprofis und Großverbraucher zu bleiben, gibt es zu einem Neubau keine sinnvolle Alternative.“ Dabei wächst die Logistikfläche für den Liefergroßhandel auf rund 1000 Quadratmeter an. Insgesamt wird der Markt 5000 Quadratmeter haben. Modernisierung bedeute aber nicht nur Flächenzuwachs, sondern auch den Einsatz neuester, umweltfreundlicher Heiz- und Kühltechnik zur Reduktion von Kohlenstoffdioxid-Emissionen. Besonders wichtig sei eine geschlossene Kühlkette. Wulff und Bernecker sprechen von einem Ultra-Frischebereich. „Hier bieten wir Gebindegrößen für Profis an, eine Fleischabteilung, die keine Wünsche offen lässt, und ein begehbares Hochregallager für Molkereiprodukte“, so Bernecker.

117 Mitarbeiter arbeiten derzeit am Standort Rostock, davon acht in der hauseigenen Metzgerei, die auf Kundenwunsch produziert. Elf Auszubildende lernen die Berufe Kaufmann im Einzelhandel, Verkäufer, Fachkraft für Lagerlogistik und Fleischer. Deutschlandweit hat die Gruppe 16 Standorte, drei davon in Mecklenburg-Vorpommern: Rostock, Güstrow und Schwerin.

Den Neubau an dieser Stelle hat auch die Wirtschaftsfördergesellschaft Rostock Business mit ermöglicht. „Gemeinsam mit der Stadtverwaltung haben wir den B-Plan angepasst und so die Voraussetzungen geschaffen, dass das Unternehmen hier investieren kann“, sagt Geschäftsführer Christian Weiß. Und Oberbürgermeister Roland Methling zeigt sich erfreut, dass der Handelshof erkannt hat, „dass es noch einen besseren Standort gibt, als vor den Toren der Stadt“.

Insgesamt investiert Handelshof 22 Millionen Euro in den Neubau. Mehr als drei Viertel der Aufträge sollen an Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern vergeben werden. Bis zur Eröffnung im April 2020 bleibt der Standort auf der anderen Seite der Autobahn 19 in Neu Roggentin erhalten.

Ove Arscholl