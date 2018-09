Rostock

Der Doberaner Hof ist das erste Anfang der 90er Jahre in Rostock neu gebaute Einkaufszentrum. Jetzt hat der Bauherr und bisherige Eigentümer, das Hamburger Unternehmen HC Hagemann, die Immobilie an den Handelskonzern Rewe verkauft. Dieser hält sich zu Umbauplänen am Doberaner Platz noch bedeckt.

im kommenden Jahr soll allerdings der Markt am Friedhofsweg modernisiert und vergrößert werden. Einen festen Zeitplan gebe es noch nicht, heißt es dazu aus dem Unternehmen. Das Ganze befinde sich noch in der Planungsphase, teilt eine Sprecherin mit. Bis der Umbau beginnt hat sich dort vorübergehend der Rostocker Buchhändler Manfred Keiper in ein leerstehendes Geschäft unter dem Namen „Zweitausendeins“ eingemietet. Er benötige den Raum als Ersatz, weil er Anfang 2019 seine „andere Buchhandlung“ in der Wismarschen Straße umbaut und vergrößert.

Niebuhr Thomas