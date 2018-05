Rostock

Lange acht Jahre hat es gedauert: Seit 2010 sanierte das Land das Haus der Justiz, die ehemalige Bezirkszentrale der Staatssicherheit in Rostock. Rund 18,1 Millionen investierte der Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL) in das denkmalgeschützte Gebäude. Jetzt werden die letzten Büros bezogen.

Zur Galerie Die Sanierung des Gebäudes in Rostock kostet 18,1 Millionen Euro. Bei der Akustik im großen Verhandlungssaal ist nachzubessern

Nur noch Restarbeiten sind zu erledigen und die Gestaltung der Außenanlagen fehlt noch, teilt BBL-Sprecher Christian Hoffmann beim Rundgang durchs Haus mit. Allerdings muss an einigen Stellen nachgebessert werden. Doch aus Sicht der Nutzer sei längst nicht alles optimal im Haus, beklagt Richterin Hansje Eidam, Sprecherin Landgerichts. Die klimatischen Bedingungen in Büros seien teilweise nicht die Besten, der Keller in den ersten Bauabschnitten feucht und die Akustik im großen Verhandlungssaal lasse Verhandlungen kaum zu. Vor allem bei den großen Strafprozessen mit einem vollen Saal gebe erhebliche Verständigungsschwierigkeiten, so dass teilweise darauf verzichtet werden, den Raum zu nutzen.

Das Problem mit der mangelhaften Akustik im Verhandlungssaal sei dem BBL seit geraumer Zeit bekannt, erklärt Projektleiter Holger Richter. Inzwischen befinde sich der Bauherr in einem Rechtsstreit mit den ausführenden Firmen. Gleichwohl habe der BBL dem Justizministerium zugesagt, die Probleme unabhängig vom juristischen Verfahren zu beseitigen. Gerade bei solchen Bauvorhaben sei das Nachbessern nicht unüblich, erklärt Christian Hoffmann.

Niebuhr Thomas