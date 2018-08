Rostock

Die Kinder teilen sich zu viert ein Zimmer. Ihre Hausaufgaben machen sie auf dem Fußboden – Schreibtische gibt es nicht. Seit zwei Jahren schon müssen siebenköpfige Familien in Rostocks Flüchtlingsheimen auf engstem Raum leben. Die Zustände seien stellenweise desaströs, wie Stadtvertreterin Ulrike Jahnel (CDU) gerade im Ausschuss für Migration schilderte. „In der Unterkunft in der Möllner Straße, die wegfallen soll, ist die Situation schon schwierig, aber in Reutershagen ist sie erschreckend.“ Die Bedingungen seien teilweise menschenunwürdig. „Das hat mich enttäuscht. Es ist wichtig, dort Leben und Kultur reinzubringen“, sagt Jahnel. Gern würden die Flüchtlinge auch in ihre eigenen vier Wände ziehen. Doch auf dem Wohnungsmarkt bekommen sie keine Chance, heißt es.

„Unterkünfte gleichen Obdachlosenheimen“

Aktuell wohnen 677 Menschen in Rostocks Flüchtlingsheimen. Doch nur noch 182 davon sind auch dazu verpflichtet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. „Die Menschen, die wir hier betreuen und die einen Aufenthaltstitel haben, gehören nicht mehr in unsere Einrichtung, sondern in eine Wohnung“, sagt Christian Schapat von den Malteser Werken. Die Organisation betreiben aktuell 19 kommunale Gemeinschaftsunterkünfte in Mecklenburg-Vorpommern, darunter das Flüchtlingsheim in Langenort. „Nirgendwo ist die ,Fehlbelegung’ so hoch wie in Rostock“, betont Schapat. Dabei seien die Heime für einen langfristigen Aufenthalt nicht ausgelegt. „Plakativ gesprochen, haben einige Gemeinschaftsunterkünfte inzwischen eher den Status eines Obdachlosenheimes“, so der stellvertretende Leiter des Malteser-Migrationsbüros in MV.

Neues Konzept für Vergabe von Wohnraum

Rostocks Heimbetreiber haben bereits eine Arbeitsgruppe gegründet und einen offenen Brief verfasst, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Sie sehen ein strukturelles Problem bei der Wohnraumvergabe: „Bei einigen Wohnungsunternehmen werden Flüchtlinge ausgeschlossen“, sagt Schapat. Dabei seien die Migranten mitunter schon seit zwei Jahren berechtigt, die Gemeinschaftsunterkünfte zu verlassen. „Es ist daher notwendig, ein auf differenzierte Zielgruppen zugeschnittenes Unterbringungsmanagement in der Stadt zu etablieren“, so Schapat.

Die neue Wohnraumvergabe sollte nicht nur für Flüchtlinge, sondern für jeden gelten, der günstigen Wohnraum benötige. Alle Stadtteile seien miteinzubeziehen. „Es ist höchste Eisenbahn, zu handeln und auch den sozialen Wohnungsbau anzugehen“, sagt Schapat. Andere Städte machten es vor: „Hier leben zum Beispiel Studenten und Flüchtlinge zusammen.“

Im Migrationsausschuss klang an, dass vor allem die Rostocker Wohnungsgenossenschaften und die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro mehr tun müssten. Wiro-Sprecher Carsten Klehn weist jedoch den Vorwurf zurück, dass Flüchtlinge systematisch ausgeschlossen werden.

„In ganz Rostock stellt die Wiro Wohnungen als Unterkunft für Geflüchtete zur Verfügung beziehungsweise vermietet sie direkt an Geflüchtete“, so Klehn. Im Jahr 2016 habe die Stadt 251 Wiro-Wohnungen für Flüchtlinge angemietet. „Aktuell belegt die Stadt bei uns noch 168 Wohnungen zu diesem Zweck“, sagt Klehn. Die Zahl sinke, weil diese Wohnungen in Zusammenarbeit mit der Stadt sukzessive direkt an Geflüchtete vermietet werden.

Genossenschaften sehen keinen Handlungsspielraum

Für Klehn ist aber auch klar: „Die Wiro allein kann die Aufgabe nicht schultern.“ Ein Wink in Richtung Wohnungsgenossenschaften, denen rund ein Drittel der Wohnungen in Rostock gehört. Roland Blank, Vorstand der WG Schiffahrt-Hafen, sieht jedoch kaum Handlungsmöglichkeiten. „Wir haben insgesamt einen angespannten Wohnungsmarkt und müssen uns an Vergaberichtlinien halten. Wir sind unseren Mitgliedern verpflichtet“, sagt Blank. Er betont, es gebe keine Diskriminierung. „Wir vermieten auch an Migranten.“

Eine Selbstverpflichtung zugunsten von Flüchtlingen sei keine Option. „Weil wir andere Interessenten, die auch eine Wohnung brauchen, nicht benachteiligen können“, so Blank. Volker Fritz, Vorstand bei der WG Union, sieht das genauso. „Bei uns wird jeder gleich behandelt. Und wenn wir keine Wohnungen haben, dann haben wir keine“, sagt Fritz.

Eine Lösung sei es eher, neuen Wohnraum zu schaffen, um den Markt zu entspannen. Allein die WG Schiffahrt-Hafen will in den nächsten fünf Jahren 600 Wohnungen bauen. Aber das dauere. „Wir müssen erst warten, bis Bebauungspläne rechtswirksam werden“, sagt Blank. Fritz sieht die Stadt in der Pflicht, mehr Bauland zu annehmbaren Preisen zu schaffen.

Wornowski André