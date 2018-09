Rostock

Olesja Peters-Becker schlüpft in eine schneeweiße Daunenjacke und betrachtet sich im Spiegel. Der taillierte Anorak sitzt wie angegossen. „Der hält ordentlich warm. Zum Glück haben wir heute keine 40 Grad“, scherzt die Modeverkäuferin. Die Jacke ist nicht zum Sofort-Tragen gedacht. Sie zählt zu den Kleidungsstücken, die der Warnemünder L8 Store, in dem Olesja Peters-Becker Kunden einkleidet, am 14. September in der Nikolaikirche auf den Laufsteg schickt.

Tickets gibt es ab 30 Euro (zzgl. Gebühren) im OZ-Servicecenter (Richard-Wagner-Str. 1a) oder online unter shop.ostsee-zeitung.de

Bei der „Dance Fashion Show“ führen Models mehr als hundert Outfits vor, mit denen Fashionistas im Herbst und Winter en vouge sind. Von sportiv bis festlich, vom lässigen Shirt bis zur pompösen Brautrobe – Rostock zeigt, wie ideenreich und stilvoll regionale und internationale Designermode ist.

L8 Store-Inhaber Matthias Ludwig rät seinen Kunden zum Understatement. „Ich halte nichts von schnelllebigen Trends. Ich bevorzuge Klassiker.“ Mit einem schlichten, dunkelblauen Pullover sei Mann jederzeit gut gekleidet. „Und ein weißes Hemd wirkt charmant.“ Frau beweise mit hochwertigem Cardigan Geschmack.

Moderne trifft Tradition

Auf Qualität legt auch Beate Heymann Wert. Die Warnemünder Designerin will bei der Show in der Nikolaikirche Frühlingsgefühle wecken – mit Volanttops und Blumenkleidern. Ihre Streetcoture hat sie bereits in internationalen Modemetropolen präsentiert. „Aber Rostock kann durchaus mit Städten wie Mailand und Paris mithalten“, befindet Barbara Weyrich. Das will die Veranstalterin mit der „Dance Fashion Show“ beweisen. Bei deren 19. Auflage trifft Tradition auf Moderne: In Renaissance-inspirierten Kostümen führen Schüler der Ballettschule Marquard höfische Tänze vor. Schweriner Design-Studenten haben sich für ihre Kreationen von der Modegeschichte inspirieren lassen. Die Catwalk-Choreografien werden von Gitarren-Riffs und Orgelsounds begleitet. „Wir wollen das junge Rostock zeigen“, betont Barbara Weyrich.

Trachten, die Jette Joop begeistern

Das Altes und Zeitgemäßes harmonieren, davon ist Designerin Jette Joop überzeugt. Sie hat die Sieger im Wettbewerb „Trachten neu erleben“ gekürt, die einige Modelle ihrer Kollektion am 14. September vorstellen werden.

Die „Dance Fashion Show“ beginnt um 20 Uhr. Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner führt durch den Abend. ab

Bernstein Antje