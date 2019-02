Rostock

Helmut Lotti ist bei sich angekommen. Nach fast 30 Jahren auf der Bühne braucht der belgische Sänger weder künstliche Haarteile noch bombastische Showeffekte, um zu überzeugen. Am Sonnabendabend begeistert er rund 1400 Besucher der Rostocker Stadthalle mit Soulklassikern – Musik, die ihm offensichtlich auch selbst richtig Spaß macht. Ob „So you win again“, „Twistin’ the night away“ oder „Hit the road Jack“ – kaum ein Titel der ersten Konzert-Hälfte, bei dem Lottis Körper ruhig bleibt.

Der 49-Jährige kann nicht nur singen wie Elvis, sondern beherrscht auch dessen Hüftschwung. Das bringt ihm beim Publikum stehende Ovationen ein. Auch wenn die Rangplätze an vielen Stellen leer bleiben – diejenigen, die da sind, haben sicht- und hörbar jede Menge Freude an dem Sänger, der an diesem Abend Titel auf Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch aber auch Hebräisch im Gepäck hat und dabei vom 22-köpfigen Golden Symphonic Orchestra unterstützt wird.

Von Dean Martin zu Wladimir Putin

Lotti ist ein Entertainer alter Schule: Pünktlich, höflich, charmant und witzig. Wenn er selbstironisch zugibt, dass er vor zehn Jahren mit Haarteil noch aussah wie Dean Martin, jetzt aber eher Wladimir Putin ähnelt, dann hat er die Lacher im Saal auf seiner Seite. Dabei muss sich Lotti um seine Wirkung keine Sorgen machen. Sobald der schmale Mann im gut sitzenden Anzug „My Girl“ anstimmt, schmelzen die Damen im Saal dahin.

Dabei gehört sein Herz nur einer – Kinderbuchautorin Marieke van Hooff, mit der er für sein neuestes Soul-Album das Lied „A beautiful life“ schrieb. Lottis Stimme überzeugt eben nicht nur bei Cover-Titeln, obwohl er gerade damit beim Konzert in Rostock eine unglaubliche Bandbreite beweist. Nach der Pause hat der Belgier nämlich nicht nur von Anzug zu Frack, sondern auch von Soul zu Klassik und Pop gewechselt. Kollektives Schunkeln im Saal, als er den Walzer „Du, nur Du allein“ anstimmt, tanzende Zuhörer bei „Pata Pata“, Bewunderung, als er sich nach zwei Stunden mit der Zugabe „Nessun Dorma“ verabschiedet. Ob es den Zuhörern gefallen hätte, will er wissen, und freut sich über ein lautstarkes „Ja“. Sie sollen es weitererzählen, bittet Lotti, damit die Halle beim nächsten Rostock-Besuch ganz voll ist. Verdient hätte er das!

Claudia Labude-Gericke