Rostock Stadtmitte - Hier investiert Rostock Die Stadt hat im nicht öffentlichen Vergabeausschuss über verschiedene Investitionen beraten.

Die Hansestadt Rostock will in der nächsten Zeit mehrere hundertausend Euro in verschiedene Projekte investieren. Quelle: Fotos: O. Arscholl (3), J. Strunk (1) , B. Wüstneck (1), T. Niebuhr (1), P. Binder (1), Pixabay (1) / Montage: B. Barz