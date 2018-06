Der Kleinkrieg zwischen Hansestadt und Umlandgemeinden um den Bau von Wohnungen fand gestern in der Bürgerschaft seine Fortsetzung. Zurückziehung der Klagen des Oberbürgermeisters gegen Bebauungspläne im Speckgürtel forderten CDU und Bündnis90/Die Grünen. Ergänzt von der Fraktion Rostocker Bund um die „Herbeiführung einer kompromissfähigen Lösung für alle Beteiligten“. Nach einem heftigen Schlagabtausch werden die Anträge abgelehnt.

„Es geht hier einzig und allein um Geld für das Wohl der Stadt. Das ist kurzfristig gedacht, denn wir treiben Menschen nach Doberan.Daniel Peters (CDU) Fraktionsvorsitzender

Kein „Signal von Aufbruch“ an die Nachbarn, wie Andrea Kröner es erhofft hatte. Auch das Bekenntnis aller Fraktionsredner zur „Regiopole“ bleibt eine Worthülse. „Es geht einzig und allein um Geld für das Wohl der Stadt“, fasst Daniel Peters (CDU) die hitzige Debatte zusammen. Allen Erklärungen zum Trotz, dass die Stadt die Nachfrage von Wohnraum nicht bedienen könne, worauf das Umland eben reagiert hätte, wird insbesondere von Oberbürgermeister Roland Methling (UFR) und seiner Verwaltung immer wieder der immense infrastrukturelle Aufwand ins Feld geführt, der auch für Bewohner des Landkreises vorgehalten wird.

Einigkeit besteht in der Bürgerschaft darin, dass die Oberzentren vom Land „schwerstens benachteiligt werden“, wie es Senator Steffen Bockhahn (Linke) formuliert. Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) müsse Metropolen wie Rostock die Inanspruchnahme der Infrastruktur durch das Umland angemessen vergüten. „Doch solange das Land sich nicht dazu bekennt, die Stadt stärker zu stützen, bleibt uns nur, die Stadt-Umland-Region in Verantwortung zu nehmen“, erklärt Bockhahn.

So wurde denn auch ein weiterer Antrag angenommen, wonach die Hansestadt der Fortschreibung der Wohnentwicklung im Stadt-Umland-Entwicklungsrahmen zustimmt. Allerdings mit der Ergänzung, dass vor Wohnentwicklungsmaßnahmen zwischen der jeweiligen Umlandgemeinde und der Stadt Rostock eine „interkommunale Vereinbarung zum gegenseitigen Interessensausgleich“ abzuschließen ist, solange bis das FAG geändert wird. Letztlich ist also Geld zu zahlen, wie es die Gemeinde Bentwisch mit der Überweisung von 250000 Euro an die Hansestadt für die Realisierung eines neuen Wohngebietes gerade getan hat. Frank Giessen (CDU) hatte dies in der Debatte noch als „Erpressung“ bezeichnet. „Wir haben die Interessen der Bürger wahrzunehmen“, betont Giessen, „wir müssen Wohnungen schaffen.“

Das soll geschehen: Oberbürgermeister Methling kündigt an, bis 2023 insgesamt 9800 Wohneinheiten zu planen und fertigzustellen, „davon mehr als 1000 Einfamilienhäuser“. CDU und Grüne indes befürchten, dass bis dahin noch viele Menschen abwandern in Städte und Gemeinden außerhalb des Stadt-Umland-Rahmens, wie Bad Doberan, Sanitz, Tessin. „Wir brauchen die Zusammenarbeit mit dem Landkreis“, betont Steffen Wandschneider-Kastell (SPD). „Wir sollten uns über Regeln einigen und das Schwert beiseite legen.“

Doris Deutsch