Rostock

Die Weißstörche haben es in diesem Jahr eilig, in den Süden zu kommen - der Hunger treibt sie. „Viele Jungstörche sind schon abgezogen“, sagte der Vize-Vorsitzende der Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz des Naturschutzbundes, Stefan Kroll. „Es gibt zur Zeit sehr wenig Nahrung für Störche“, erläuterte er und führt das auf die Trockenheit zurück. So sei in dem ausgetrockneten Boden nicht an Regenwürmer zu kommen. Auch Amphibien, Egel und Insekten seien weniger geworden. Der Futtermangel ist laut Kroll auch der Grund dafür, dass viele Altstörche deutlich früher abgeflogen sind als in anderen Jahren. „Etwa die Hälfte der besenderten Störche ist schon unterwegs“, sagte Kroll. Der eiligste sei bereits mitten in der Türkei. Bis in den Sudan oder Tschad, wo sich die Vögel länger aufhalten, brauchen sie vier bis sechs Wochen. Von dort ziehen sie weiter in die Winterquartiere nach Ost- und Südafrika.

dpa/mv