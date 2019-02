Stadtmitte

Noch sind die großen Schaufensterscheiben in der Langen Straße im Haus mit der Nummer 3 mit Folie verhängt. Aber dahinter tut sich etwas: Die Modeboutique „Shila“ zieht um und vergrößert ihre Ladenfläche. Inhaberin Jana Möller (31) hat vor fünf Jahren den kleinen Laden in Rostock eröffnet. Am 2. März feiert sie den Umzug in ein größeres Geschäft – und investiert in ihren Traum von individueller Mode für stilbewusste Rostockerinnen.

Als Jana Möller ihre Modeboutique in der Langen Straße eröffnete, wusste sie noch nicht, dass aus der kleinen Idee einmal ein ganz eigenes Format wird. Möller machte eine Ausbildung im Hamburger Hafen, war als Model tätig und entschied sich schließlich ihren Mädchentraum zu verwirklichen. Damals war sie 26 Jahre alt. „Es war zwar gewagt, aber ich wollte schon immer mein größtes Hobby – die Mode – zu meinem Beruf machen“, sagt sie. Sie gründete die Boutique „Shila“ - benannt nach ihrem Husky – und spezialisiert sich auf skandinavische Mode. Heute entpuppt sich „Shila“ zu einem Schmuckstück für die Hansestadt. Denn was Jana Möller ihren Kunden verkauft, ist ausgewählte Mode abseits vom Mainstream. „Die skandinavischen Kollektionen und Accessoires sind lässig, feminin und festlich.“ Gleich neben dem alten Geschäft eröffnet die Modeliebhaberin nun ihren Laden in der Langen Straße 3 neu. Mit 100 Quadratmetern Ladenfläche hat sie jetzt drei Mal so viel Platz. „Das bedeutet mehr Möglichkeiten und mehr Auswahl für die Kunden“, sagt die Inhaberin und strahlt.

„Im neuen Geschäft wird es nicht nur mehr Mode, sondern auch festliche Kleider und Zubehör in einem liebevoll eingerichteten Séparée geben“, erzählt Jana Möller und ergänzt: „Unsere Festmode ist nicht teurer als 199 Euro. Elegante Kleider müssen nicht viel kosten.“ Bei „Shila“ bekomme man aber nicht nur die Kleider, auch Schuhe und passende Accessoires sind erhältlich. „In Planung befindet sich auch ein spezielles Angebot für Abschlussbälle“, verrät die 31-Jährige. Die Entscheidung, in der Langen Straße zu bleiben, findet die Inhaberin goldrichtig. „Hier ist es gemütlich, die Geschäfte sind individuell. Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Und Langeweile komme bei der jungen Frau aus Malchow nie auf. Wenn sie nicht im Laden stehe, organisiere sie Events und Modenschauen oder Mädelsabende in der Boutique. „Mit der Neueröffnung investiere ich in die Zukunft und in meinen Traum.“

Am 2. März ab 11 Uhr zeigt Jana Möller ihr neues Geschäft zum ersten Mal der Öffentlichkeit. „Mit DJ, Drinks und Rabattaktionen feiern wir den Umzug und freuen uns auf jeden, der dabei ist“, sagt Möller.

Lea-Marie Kenzler