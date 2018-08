Rostock-Krummendorf

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: Der Sommer neigt sich unwiederbringlich dem Ende entgegen. Birgit Bernoth, Inhaberin des Reisebüros im Kaufhof, hat deswegen aber nicht weniger zu tun. „Es werden jetzt viele Reisen gebucht, für den Winter“, sagt die 48-jährige Rostockerin.

In der kalten Jahreszeit zieht es die Hansestädter dort hin, wo es warm ist, zum Beispiel in die Türkei oder nach Ägypten. Birgit Bernoth geht es da nicht anders.

In ihrer Freizeit treibt der leidenschaftliche Fahrrad- und Motorradfahrerin viel Sport. Zuhause ist sie in Krummendorf im Rostocker Nordosten. Ein idyllisches Dorf, in dem sich entspannt leben lässt, die große Stadt direkt vor der Tür. Auch eine Art Urlaub, jeden Tag.

Kleine Wördemann Gerald