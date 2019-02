Rostock

Die Fotos im Schaudepot der Kunsthalle Rostock sind kraftvoll, farbintensiv und vor allem eins – lebensbejahend. Und das obwohl oder gerade weil alle zwölf Protagonistinnen eins verbindet: Die Diagnose Krebs. „Wir sind allen anderen ein Stück voraus. Wir haben dem Tod schon einmal ins Gesicht geschaut“, sagt Sandra Sulkowski aus Brüel bei Schwerin. „Danach ändert sich die Sichtweise auf das eigene Leben.“ Heute lebe sie bewusster, intensiver und genieße jeden Moment.

Darum, bewusst solche schönen Momente zu schaffen, geht es in dem Projekt „Lust auf Verwandlung“, zu dem der Rostocker Verein „Gemeinsam mehr Mut – Wege bei Krebs“ Patientinnen im Mai 2018 in das Rostocker Studio 301 eingeladen hatte. Mithilfe von vier Maskenbildnerinnen des Volkstheaters hatten die Protagonistinnen die Möglichkeit, in eine neue Rolle zu schlüpfen. Zwölf dieser Porträts, die Andreas Duerst, Fotograf und Geschäftsführer vom Studio 301, festgehalten hat, sind ab Sonnabend in der Rostocker Kunsthalle zu sehen.

Als Waldfee mit selbst gesammelten Kräutern im Haar hat Duerst Marlit Müller in Szene gesetzt. „Im Wald spüre ich einen heilenden Effekt. Nach der Diagnose half mir ein Spaziergang im Wald, meine Gedanken zu ordnen. Deshalb wollte ich mich fühlen, als wäre ich ein Teil des Waldes“, steht neben dem Bild. Es sind diese persönlichen Geschichten, die berühren. Auch den Fotografen. „Ich drehe sonst Werbefilme, bei denen es um Äußerlichkeiten geht, nicht um die Persönlichkeit. Daher ist das für mich ein sehr emotionales Projekt“, sagt Duerst, der neben den Fotos auch einen Film und ein Buch mit Texten des Journalisten Dirk Böttcher produziert.

Erst nach ihrer Verwandlung sehen sich die Frauen im Spiegel. In Slow-Motion fängt Duerst dabei ihr Gesicht ein. „In die strahlenden Augen zu schauen, aus denen vor Glück auch mal eine Träne rollt, ist sehr ergreifend“, sagt er. Sandra Sulkowski hat für ihr Foto einen Charleston-Look gewählt. „Ich bin Musiklehrerin und mag Tanz, Musik und die Leichtigkeit, die die Rolle ausstrahlt“, sagt sie. „Es war schon ein tolles Gefühl, als das Laken fiel. Das begleitet mich bis heute.“ Darum geht es bei dem Projekt: Um Nachhaltigkeit und einen offenen Umgang mit der Krankheit. Oft gebe es Berührungsängste, hat Sulkowski erlebt. „Nun kommen die Leute auf mich zu und sprechen mich auf die Fotos an.“

Initiiert hat das Projekt Jazzsängerin Jacqueline Boulanger, Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam mehr Mut – Wege bei Krebs“ gemeinsam mit dem Künstlerkollegen und Jazzgitarristen Wolfgang Schmiedt. Die Idee dafür stammt von der belgischen Hilfsorganisation „Mimi Ullens Foundation“, die für das Projekt bereits mit diversen Preisen ausgezeichnet wurde. Nach der Ausstellung in der Kunsthalle soll die Schau auf Wanderschaft gehen. Zunächst ins Rostocker Volkstheater, dann in die Südstadtklinikd er Hansestadt. „Wir hatten aber auch schon Anfragen über die Landesgrenzen hinaus“, sagt Duerst.

Drei Teilnehmerinnen können die Ausstellung leider nicht mehr miterleben. Dazu gehört auch Heike Kutz, die sieben Monate nach den Aufnahmen starb. „Der Tod ist näher gekommen, umso mehr zählen nun die schönen Momente“, steht neben ihrem Foto, das sie im Stil von Frieda Kahlo zeigt. „Die Verwandlung hat mir einige beschert.“

Eröffnung: Sonnabend, 23. Februar, 16 Uhr. Die Schau ist bis zum 9. März zu sehen.

Stefanie Büssing