Rostock

Ob das Schweißen einzelner Bauteile, die Montage von Maschinen und Anlagen oder die Planung elektrischer Installationen. Der Beruf des Schiffbauers ist vielseitig und noch immer begehrt, wie die aktuellen Zahlen der MV Werften am Standort Rostock-Warnemünde zeigen. „Momentan beschäftigen wir knapp 1000 Mitarbeiter und 87 Auszubildende“, sagt Kommunikationschef Stefan Sprunk. Im Herbst sollen weitere Ausbildungsstellen vergeben werden. Die Lehrlinge Toni Kreißl und Julian Kindermann erzählen, was das Besondere an dem Beruf ist.

Toni Kreißl ist Auszubildender im zweiten Jahr und spezialisiert sich auf Konstruktionsmechanik. Schweißen gehört zu seinen Lieblingsaufgaben. Quelle: Susanne Gidzinski

Schiffbau liegt im Blut

„Ich habe schon immer davon geträumt etwas mit Schiffen zu machen. Das liegt bei uns in der Familie“, sagt Kindermann. Während sein Bruder und sein Vater zur See gefahren sind, wollte er einen etwas anderen Weg einschlagen. „Ich arbeite gerne mit den Händen und möchte den Umgang mit neuen Werkzeugen erlernen“, erklärt der 22-Jährige. Seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik sei perfekt um beides miteinander zu verbinden.

Auch Toni Kreißl hat die Liebe zum Schiffbau vererbt bekommen. Sowohl sein Bruder als auch Vater arbeiten auf dem Werftgelände – letzterer bei der Feuerwehr. „Sie haben mir den Anstoß gegeben mich ebenfalls hier zu bewerben“, berichtet der 20-Jährige stolz. Mittlerweile befindet er sich im zweiten Lehrjahr. Dreieinhalb Jahre dauert seine Ausbildung insgesamt. Danach möchte der Rostocker als Konstruktionsmechaniker bei den MV Werften arbeiten. Seine Chancen übernommen zu werden sehen dabei sehr gut aus, wie Ausbilder Swen Humbert bestätigt: „Wir legen viel Wert darauf unsere Azubis zu übernehmen. Wir brauchen schließlich immer gute Leute.“

Julian Kindermann übt an der Drehmaschine, bis jeder Handgriff sitzt. Quelle: Susanne Gidzinski

Wachsende Branche braucht Nachwuchs

Deshalb werde viel Mühe in die Ausbildung gesteckt. „Die Branche entwickelt sich stetig und auf uns kommen immer neue Aufgaben zu“, sagt Sprunk. So baut man am Standort Rostock vermehrt auf die Anfertigung von Ozeanriesen, die mit einer Länge von 342 Metern neue Maßstäbe setzen. Solche Aufträge seien der Grund, weshalb die Mitarbeiterzahlen in den letzten Jahren fast verdoppelt wurden. Davon profitieren aber auch die Lehrlinge. „Wir versuchen ihnen so viel Input wie nur möglich mitzugeben. Manchmal auch über den Ausbildungsrahmen hinaus“, meint Humbert.

Das wissen Toni Kreißl und Julian Kindermann zu schätzen. „Wir laufen so viele Stationen ab, die teilweise von unserem Fachgebiet etwas abschweifen. Doch dadurch bekommen wir ein umfangreiches Wissen vermittelt“, sagt Kreißl.„Damit lernen wir auch, wie viel Zeit und Arbeit in den einzelnen Werken steckt“, ergänzt Kindermann. Obwohl er nach seiner Ausbildung eher nichts mit Drehmaschinen zu tun haben wird, hat ihm diese Arbeit besonders gut gefallen. „Für eine Prüfung mussten wir Probestücke anfertigen und das hat richtig Spaß gemacht.“

Alles eine Sache der Übung

Bis alle Handgriffe sitzen, brauche es allerdings eine menge Geduld und Ehrgeiz. „Mit Talent hat das nichts zu tun. Wichtig ist, dass man ausreichend übt und selbstkritisch an die Sache herangeht“, findet Kindermann. Vor allem im späteren Produktionsvorgang müsse haargenau gearbeitet werden. „In der ersten Zeit werden die Azubis von unseren Facharbeitern begleitet, damit sie langsam an alles herangeführt werden können“, so Humbert.

MV Werften in Rostock Der Standort in Rostock-Warnemünde verfügt über ein unterteilbares Baudock mit einer Breite von 54 Metern und einer Tiefe von elf Metern. Von 320 Metern Länge sind 80 Meter überdacht. Projekte bis zu 85 Metern Höhe können hier realisiert werden. Insgesamt beträgt die Werftfläche 850 000 Quadratmeter. Damit steht in Rostock die größte der insgesamt drei MV Werften. Der 95 Meter hohe und weithin sichtbare Bockkran, eines der Wahrzeichen des Seebads Warnemünde, hat eine Hubkraft von bis zu 700 Tonnen. Schiffe mit einer Tragfähigkeit von bis zu 200.000 Deadweight Tons (dwt) können auf der Werft gebaut werden. 1000 Mitarbeiter und 87 Auszubildende sind am Standort Rostock beschäftigt.

Susanne Gidzinski