Rostock Rostock - In den Top 5: Rostock ist fußgängerfreundlich Studie der Ferienhaus-Suchmaschine Holidu / Hansestadt punktet mit 16 Kilometer Fußgänger-Zone

Zu Fuß geht es sich gut in Rostock – so wie hier auf der Promenande in Warnemünde. 16 Kilometer Fußgängerzone gibt es in der Stadt. Quelle: Foto: Phs