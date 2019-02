Rostock

Es ist die größte Reise seiner bisherigen Karriere: Der Electro-Produzent Jan Blomqvist tourt zusammen mit seiner Liveband durch ganz Europa. Am 16. Februar kommt das Ausnahmetalent der deutschen Musikszene nach Rostock. Die OZ verabredete sich zum Telefon-Interview und sprach mit dem Berliner über sein aktuelles Album „Disconnected“ und über eine junge Generation, die stetig digital vernetzt aber trotzdem frei sein will.

Was prägt den Sound von Jan Blomqvist?

Ich wollte immer Gitarren-Einflüsse, Britpop mit Berlin-Minimal-Techno kombinieren. Beides ist so unterschiedlich, kann sich aber auch total viel geben. Dazu kommen die Melodien, die Vocals, und teilweise melancholische Bässe. Es soll aber eine schöne, nachdenkliche Melancholie bleiben. Am Ende eines Sets soll man glücklich aus dem Konzert gehen.

Im Oktober erschien Ihr zweites Album, seit November sind Sie mit Liveband auf Europa-Tour – ganz schönes Programm.

Ja, ich war auch als Solo unterwegs zum Beispiel in Mexiko, dann habe ich drei Wochen lang Pause gemacht – das war wichtig. Als Solo-Künstler ist man jedes Wochenende in Clubs, das macht man irgendwann mit links aber mit einer ganzen Band ist das eine ganz andere Sache. Wir sind noch bis Ende April unterwegs.

Sie stehen als Electro-DJ zusammen mit einer Live-Band auf der Bühne. Wie kommt das zusammen?

Neben mir steht noch ein Schlagzeuger und ein Gitarrist auf der Bühne. Die akustischen Klänge werden, einfach gesagt, in elektronische übersetzt. Wir wollen den Leuten aus der Electro-Welt ein bisschen mehr Dynamik, Rock ’n’ Roll eben Live-Feeling geben. Zusammen mit den Synthesizern hört sich unser Spiel dann an wie ein DJ-Set. Das bedeutet vor allem viel Arbeit im Studio und bei Proben, aber auf der Bühne ist es einfach nur noch Spaß.

Wie fing das an mit der Electro-Musik?

Mit acht hatte ich meine erste Gitarre, mit 14 meine erste Punk-Rockband. Damals war es unglaublich cool, immer härter zu werden. Als ich ein Album von „ The Notwist“ in die Hände bekam, die den Sprung von einer Hardcore- zu einer Electro-Band gemacht haben, war klar, das will ich auch. Meine Band hat mich damals verlassen, aber solo hatte ich sechs Jahr später Erfolg.

Sie haben Ihre Sets weltweit auf Festivals wie dem „ Burning Man“ gespielt. Was zieht so viele junge Menschen auf Tanzflächen?

Sie suchen neben dem Alltag, der vielen Arbeit nach mehr. Man trifft sich zum Feiern, um dieses Verbundenheitsgefühl zu erleben. Tanz und Rausch gehören fest zum Menschen, noch bevor es Religion, vielleicht auch Schrift gab. Ich glaube, es ist ein Ur-Instinkt der Menschen, sich zusammen verlieren zu wollen – am Ende des Tages ist man trotzdem alleine.

Geht es auf Ihrem Album „Disconnected“ genau darum, sich mit niemandem mehr richtig verbunden zu fühlen?

Disconnected zu sein, hat zwei Seiten. Auf der einen bedeutet es, sich einsam zu fühlen. Auf der anderen steht es für den Wunsch, sich abkoppeln zu wollen, sich mal von allem freizumachen und zum Beispiel wandern zu gehen, in die Wüste zu gehen oder am Strand zu sitzen. Losgelöst von all dem Stress zu sein – Ruhe ist vielleicht auch ein gutes Wort dafür.

Stichwort wandern gehen – Ihr Album ist an verschiedenen Orten der Welt entstanden. Wie kam es dazu?

Die Idee entstand 2016, wir sind für zwei Wochen nach Island geflogen, um Hintergrundgeräusche wie das Klirren der Steine aufzunehmen, das hat durch den starken Wind aber nicht gut funktioniert. Letztlich haben wir dort einen Großteil der Texte geschrieben. So abgekapselt von allem zu sein, funktionierte gut. Also entschieden wir, die anderen drei Parts des Albums in der Wüste Kaliforniens, in New York und in Berlin zu produzieren.

Sich mal komplett rauszunehmen ist sicher ein Wunsch, den viele junge Menschen vor allem in Großstädten haben.

Ja, auf jeden Fall. Es geht immer nur vorwärts, keiner hält mehr inne, um zu reflektieren, was er gerade macht oder würde es gerne, aber es bleibt keine Zeit. Das ist vor allem ein Symptom des Internet-Zeitalters. Wir denken, durch die ganze Technik sparen wir Zeit, aber es wird auch immer mehr von einem erwartet, dadurch steigt der Druck.

Nutzen Sie Ihr Smartphone denn viel?

Leider ja, im Zug lese ich kein Buch mehr, sondern arbeite und beantworte E-Mails. So geht vieles schneller, das ist total positiv, aber wenn man sich mal einen Tag rausnehmen will, bedeutet das gleich, dass man total Fahrt rausnimmt. Wenn man die ganze Zeit online sein muss, dann dreht sich das Positive ins Negative. Jeder sollte für sich selbst wissen, wie lange kann ich online aktiv sein und ab wann muss ich aufpassen, dass ich überhaupt noch lebe.

Um wieder in der „echten“ Welt aktiv zu werden, machen einige junge Leute Dinge wieder selbst. Ist das auch etwas, das Sie mitreißt?

Total, mein Traum ist es, mir irgendwann mal ein Haus zu bauen. Holzhacken finde ich zum Beispiel total entspannend. Ich hätte gerne mehr Zeit zum Werkeln. Beruflich gesehen, gehören wir dieser Bewegung aber auch an. Wir sind die erste Generation, die fernab von Studios anfing, am Computer selbst Musik zu produzieren und sich damit auch frei von Labels machte.

Zehn Jahre Jan Blomqvist liegen hinter Ihnen, Ihre Europa-Tour ist zur Hälfte geschafft. Was kommt danach?

Ziel ist es, meine Mitte wiederzufinden. Ich habe viel zu viel gearbeitet. Bei vielen Musikern besteht die Gefahr, dass sie irgendwann die Spur verlieren. Diese Arbeit bedeutet, so viel Persönliches und Herz reinzustecken, aber am Ende ist es wie jeder andere Job, der knallhart abgearbeitet werden muss. Raus aus dem Tempo und auch mal nix tun, das hat mir auch die Arbeit am Album gezeigt.

Jan Blomqvist und Band im Helgas Stadtpalast Frisch aus dem Hamburger Club „Übel und Gefährlich“ entlassen, kommt Jan Blomqvist mit seiner Liveband am 16. Februar in den Helgas Stadtpalast nach Rostock und stellt sein zweites Album „Disconnected“ vor. Als Support-Act spielt der Deep-House-DJ Ben Böhmer. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist 20 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.

Sophie Martin