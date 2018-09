Rostock

„Ich bin unfassbar aufgeregt, wenn ich an den Tag denke“, so Marteria vor seinem heutigen Konzert im Ostseestadion. Der Rapper alias Marten Laciny hat sich Unterstützung aus der Region geholt: Als Vorband werden die aus Vorpommern stammenden Punkrocker der Band Feine Sahne Fischfilet auf der Bühne stehen. Alles rund um das Konzert in Rostock hier zum Mitlesen im Liveticker.

Radike Juliane