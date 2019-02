Toitenwinkel

Sieben Jugendlichen zwischen 12 und 14 Jahren haben am Donnerstag in einer Tiefgarage randaliert. Sie sprangen auf geparkten Fahrzeugen und schlugen an zwei Pkw die Seitenscheiben ein. Als ein Zeuge sie ansprach, reagierten sie aggressiv. Zwei Mädchen hielten Cuttermesser in seine Richtung. Noch am Tatort konnte die Gruppe durch die Polizei gestellt werden. Die vier Mädchen und drei Jungen wurden auf das Polizeirevier Dierkow gebracht.

OZ