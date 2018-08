Rostock

Schon der Abriss des alten Elisabethheims an der Ulmenstraße brachte dem Studierendenwerk Ärger ein. Dort sollen entstehen ein Studentenwohnheim und eine neue Mensa entstehen. Zu den Plänen kommt heftige Kritik sowohl aus dem Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt als auch aus dem Gestaltungsbeirat.

„Wir sind in enger Abstimmung mit den Ämtern der Stadt“, sagt er. Auch habe er als Bauherr wesentliche Wünsche der Öffentlichkeit schon erfüllt. Das betreffe den Baumschutz, und auch der Weg zwischen Ulmen- und Waldemarstraße bleibe öffentlich. Auf Anfrage des Ortsbeirats wurde der aktuelle Stand am Mittwoch einmal vorgestellt. Die Projektsteuerung liegt bei Benno Proske von ipc-Bauprojektmanagement. „Wir befinden uns noch in einer sehr frühen Phase.“ In der Sitzung versuchte er, die Pläne des Studentenwerks zu verteidigen. Vorgesehen ist ein mehrgeschossiges Wohnheim mit 70 Plätzen. Das Gebäude wird mit der zweigeschossigen Mensa verbunden. „Der Speisesaal ist für 400 Personen ausgelegt.“ Kalkuliert werde mit 1600 Mittagessen täglich. Das Studierendenwerk gehe aktuell von Kosten in Höhe von 17 Millionen Euro aus, sagt Kai Höring. Etwas mehr als ursprünglich geplant, weshalb die Baukörper bereits verkleinert wurden.

Ortsbeirat kritisiert Doppelnutzung des Grundstück

„Die Doppelnutzung macht an dieser Stelle keinen Sinn“, erinnert die Beiratsvorsitzende Anette Niemeyer (Aufbruch 09) daran, dass das Vorhaben von Beginn an kritisiert wurde. Aus ihrer Sicht gebe es für ein Studentenwohnheim geeignetere Standorte. Als soziales und öffentliches Unternehmen sei das Studentenwerk angehalten, eigene Flächen optimal zu nutzen, hält Kai Hörig dagegen. „Wir sind der Meinung, dass sich Wohnungen und Mensa auf dem Grundstück unterbringen lassen.“ Derzeit plant das Studierendenwerk, im ersten Halbjahr 2019 den Bauantrag zu stellen. Ein Jahr später soll Baubeginn sein. MDer Ortsbeirat fordert vom Studierendenwerk mehr Transparenz. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit, war versprochen, erinnert Anette Niemeyer an frühere Aussagen. „Wir kommen wieder in den Ortsbeirat. Aber nur, wenn der Wille zur konstruktiven Zusammenarbeit vorhanden ist“, sagt Kai Hörig.

Gekocht wird im Container

Für ein Problem konnte das Studierendenwerk dem Ortsbeirat eine Lösung präsentieren. Die Mensa „Kleine Ulme“ und die Cafeteria auf dem Ulmencampus werden mit Baubeginn geschlossen und doch müssen die Studenten ihre Essen bekommen. Bis die neue Mensa steht, werde es eine Übergangslösung geben, kündigte Benno Proske an. Die Universität stellt das Haus 5 im Bereich der S-Bahngleise zur Verfügung. Das werde als großer Speisesaal genutzt. Da eine Belieferung von anderen Standorten nicht möglich ist, sollen Container aufgestellt werden, die als Küche genutzt werden. Benno Proske rechnet damit, dass das Provisorium mindestens zwei Jahre steht. Dem Bauantrag für die Container stimmte der Ortsbeirat zu.

Niebuhr Thomas