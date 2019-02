Rostock

Ute Brand hat einen Schreck bekommen, als sie am Rosengarten die abgeholzten Bäume gesehen hat. „ Rostock braucht Wohnungen, aber für diese schöne Grünfläche hätte man eine andere Lösung finden können“, sagt die 75-Jährige. 94 Bäume mussten weichen, darunter Kastanien, Linden und Eschen. Im Ortsbeirat Stadtmitte hat deshalb bereits heftige Diskussionen gegeben – die Stadtteilvertreter sind vor den Fällungen nicht einbezogen worden.

Torsten Hohberg (Grüne) spricht von einem Skandal. Der Ortsbeirat hätte gern die sogenannte dritte Reihe mit den Hundert Jahre alten Bäumen gerettet. „Wir wussten, dass die Gefahr der Fällung besteht. Wir haben daher auf den Moment gewartet, an dem wir uns einschalten können. Leider hat es den nie gegeben“, sagt Hohberg. An einem Freitag habe das Grünamt die Fällgenehmigung erteilt, am folgenden Montag rückten dann die Sägen an, ehe auch der Ortsbeirat davon erfuhr. „Wir fühlen uns ausgetrickst“, sagt Hohberg.

Unübliches Vorgehen

Mancher hat den Eindruck, dass da etwas ohne viel Gegenwind durchgezogen werden sollte. „Da ging einiges an den Bürgern vorbei“, sagt Susanna Knotz, Sprecherin der Umwelt- und Naturschutzorganisation BUND. In Zukunft müsse bei solchen Themen besser Rücksprache gehalten werden. „Auch wir wollen, dass Menschen in den Innenstädten leben können. Aber nicht auf Kosten der Grünanlagen“, so Knotz.

Im Ortsbeirat räumte die Stadtverwaltung bereits ein, dass das Vorgehen am Rosengarten unüblich sei. Doch die Zeit habe gedrängt: Das Grün müsse noch vor der Vogelbrut beseitigt werden, damit im Sommer der Bau beginnen kann, hieß es. Auf OZ-Nachfrage teilt das Grünamt nun weiter mit: „Die Fällung erfolgte aufgrund unmittelbar bevorstehender Munitionssondierungsarbeiten zeitnah nach Erhalt der Genehmigung.“ Alle Fachämter hätten zugestimmt.

Hohberg wünscht sich, dass die Bürgerschaft eingreift. „So etwas sollte nicht noch einmal passieren.“ Immerhin: Nach der heftigen Diskussion im Ortsbeirat habe er vier Bäume retten können. „Die stören die Bebauung nicht“, sagt Hohberg. Zum Ausgleich für die Fällungen sollen 90 neue Bäume gepflanzt werden.

Ersatzpflanzungen am Hang Alt Bartelsdorf

Doch nicht nur in Stadtmitte, auch im Hansaviertel kreischen die Sägen: Für den Wohnungsbau an der Thierfelderstraße müssen 236 Bäume weichen, darunter alte Birken, Ahorn, Eichen und Weiden. „Für alle Fällungen wurde ein begründeter Antrag gestellt und nach intensiver Abwägung in Bezug auf artenschutzrechtliche Fristen positiv beschieden“, teilt das Grünamt mit.

Bereits vor einem Jahr erfolgten Ersatzaufforstungen auf einem von der Stadt festgelegten Grundstück am Hang Alt Bartelsdorf. „Es wurden circa 500 Bäume und rund 150 Strauchgewächse neu gepflanzt“, sagt Klehn. Auch entstehen nach der Bebauung an der Thierfelderstraße grüne Freianlagen. Susanne Schumacher vom BUND sagt dazu: „Es dauert Jahrzehnte, bis ein neugepflanzter Baum den ökologischen Wert eines alten Baumes erreicht.“

Sorge auch in Talstraße

Aufregung herrscht auch in der Talstraße beim Güterbahnhof: Anwohner beklagen hier, dass die Wohnungsgenossenschaft Warnow eine Grünfläche „platt mache“ – obwohl noch gar keine Baugenehmigung vorliege. Durch das Abholzen des Baumbestandes würden Eisvogel, Sprosser, Pirol, Kranich und Sperling ihren Lebensraum verlieren, heißt es.

Hagen Hildebrandt, Vorstandschef der WG Warnow, weist die Vorwürfe zurück. „Bäume wurden durch uns nicht gefällt.“ Die WG habe lediglich Zäune und Strauchwerk entfernt, um den Gründstücksverlauf den tatsächlichen Grenzen anzupassen. Zuvor verlegte der Warnow-Wasser- und Abwasserverband im Januar neue Haupttrinkwasserleitungen. Und dabei sei es zu Erd- und Fällarbeiten gekommen, so Hildebrandt. Eine Wohnbebauung sei indes noch nicht konkret geplant, aber mittelfristig beabsichtigt.

Das städtische Grünamt antwortet auf OZ-Nachfrage, dass die Flächen an der Talstraße nicht als Lebensraum für Eisvogel und Co. geeignet seien. Die Tiere seien eher im angrenzenden Weidenbruchwaldkomplex am Wasserwerk oder entlang der Warnow zuhause.

Das sind die Baupläne Am Rosengarten errichten die Wohnungsgenossenschaften Schiffahrt-Hafen und Marienehe vier Wohnhäuser. Bis zum Jahr 2022 sollen insgesamt 155 Zwei- bis Vierraumwohnungen fertig sein. In einer Tiefgarage sind 140 Stellplätze vorgesehen. An der Thierfelderstraße baut die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro Wohnhäuser mit drei bis vier oder vier bis fünf Geschossen. Konkrete Bebauungsvorschläge sind in Arbeit. Bis zu 160 Mietwohnungen könnten entstehen. Zusätzlich ist Mehrgenerationenwohnen durch Dritte geplant. Fertigstellung könnte 2023 sein.

