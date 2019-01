Rostock

„Johanna, komm, wir müssen mal messen.“ Sebastian Dreßler unterbricht seine kleine Tochter beim Spielen. Routiniert hält sich die Fünfjährige das handygroße Gerät an den Sensor in ihrem Oberarm und zeigt ihrem Papa den Wert auf dem Display. „Okay, alles im Normbereich“, sagt der 32-Jährige mehr zu sich selbst, während Johanna bereits weiterspielt.

Im Juni 2018 erhielt das Mädchen eine Diagnose, die ihr Leben und das der ganzen Familie seitdem auf den Kopf stellt: Diabetes Typ 1 – Johannas Bauchspeicheldrüse produziert nur wenig oder gar kein Insulin, was dazu führt, dass sich der Zucker unkontrolliert im Blut ansammelt. Ohne lebenslange und engmaschige Kontrolle samt Insulinspritzen drohen schwere Folgeerkrankungen und Organschäden.

Tapfer beim Spritzen

Von seinem Schicksal merkt man dem kleinen Blondschopf nichts an. Tapfer hätte sie alles Bisherige ertragen, schwärmen die Eltern. Beide geben sich Mühe, Johanna das Leben mit Diabetes so angenehm wie möglich zu machen – zum Beispiel, indem sie extra Aufkleber für den Arm-Sensor bestellt haben, der mittels einer kleinen Nadel und Fixierband im Oberarm des Mädchens steckt und ein unkomplizierteres Blutzuckermessen ermöglicht, als jedes Mal mit einem Tropfen Blut aus dem Finger. „Nächstes Mal nehme ich das Einhorn“, kündigt die Fünfjährige an, welcher Sticker nach Wechsel des Sensors darauf soll.

Johanna kann mit der Autoimmunkrankheit zwar ein ganz normales Leben führen, das Management ihrer Therapie stellt aber für die Familie eine Herausforderung dar. „Wir waren nach der Diagnose zwei Wochen zum Einstellen in der Uni-Kinderklinik und haben dann einen Pflegedienst vermittelt bekommen“, sagt Vater Sebastian. Nach Johannas Rückkehr in den Kindergarten war es wichtig, dass eine Fachkraft zum Frühstück sowie Mittagessen in die Kita kommt, um die Werte der Fünfjährigen zu kontrollieren und die notwendige Insulinmenge auszurechnen sowie zu spritzen. „Dazu gehört auch eine Überwachung der Mahlzeiten, weil es für die Insulingabe entscheidend sein kann, wenn Johanna mal nicht so gut isst oder sich mehr nimmt“, erklärt Mama Nicole.

Vergebliche Suche nach Hilfe

Doch der erste Pflegedienst erwies sich als unzuverlässig, die Mitarbeiter seien regelmäßig mittags zu spät gekommen. „Dabei ging es nicht mal darum, dass Johanna dann alleine essen musste, sondern um die Gefahr eines Unterzuckers“, sagt die 29-Jährige. Die Familie kündigte dem Pflegedienst. Nichtsahnend, welche Odyssee für sie beginnen würde. Denn neue Hilfe zu finden gestaltete sich schwierig. „Wir haben 34 Pflegedienste angerufen und sind zwischendurch drei Wochen lang selbst zweimal pro Tag für Messen und Spritzen in die Kita gefahren“, erinnert sich Sebastian Dreßler. Das sei nur gegangen, weil Mama Nicole noch in Elternzeit mit den zehn Monate alten Zwillingsjungs ist. Johanna ganz zuhause zu lassen, sei keine Option gewesen, nicht nur wegen der Berufstätigkeit der Eltern. „Sie liebt es im Kindergarten, ist richtig traurig, wenn sie mal nicht hin kann“, sagt Mama Nicole und Johanna strahlt wie zur Bestätigung.

Hilfe für das Mädchen sei nicht wirtschaftlich

Als ein neuer Pflegedienst gefunden war, seien sie erleichtert gewesen, erklären die Eltern. „Doch jetzt haben wir von dem Unternehmen die Kündigung erhalten. Auf Nachfrage habe ich erfahren, dass es für die Firma nicht kostendeckend gewesen sei, für Johanna immer extra jemanden in die Kita zu schicken“, sagt Sebastian Dreßler geschockt.

Für die Familie ein schwerer Schlag, denn ab März will Nicole wieder in ihren Job als Arzthelferin einsteigen und auch Sebastian ist im Schichtdienst als Verkäufer voll eingebunden. „Wenn wir keinen neuen Pflegedienst finden, müsste einer von uns kündigen“, sagt der Evershäger. Eigene Bemühungen seien bisher erfolglos gewesen. Letzte Hoffnung ist ein laufender Antrag auf einen Integrationshelfer beim Sozialamt.

Antrag auf Integrationshelfer läuft

„Tatsache ist, dass wir solche Helfer schon des Öfteren für Kinder bis zur zweiten Klasse bewilligt haben“, sagt Steffen Bockhahn (Linke). Laut des Rostocker Sozialsenators sei die Gesetzeslage aber schwierig, weil vorher Zuständigkeiten der Kostenträger geprüft werden müssten. „Wir wollen uns da auch nicht querstellen, aber für medizinische Leistungen sind zuerst die Kranken- und für Pflegeleistungen die Pflegekassen zuständig“, so Bockhahn. Der Antrag der Familie sei intensiv in der Prüfung, versichert der Senator.

Fachkräftemangel trifft auch die Ämter

Sollte es einen positiven Bescheid geben, wäre aber noch ein weiteres Problem zu klären: „Nicht jeder Integrationshelfer darf auch Spritzen geben und bei der entsprechenden Abfrage der Träger bekommen wir regelmäßig Körbe“, sagt Bockhahn. Den Fachkräftemangel und Pflegenotstand bekäme nicht nur die Familie direkt zu spüren, sondern auch das Amt. Klar ist: Träger von Kita und Schule seien in MV nicht verpflichtet, ihr Personal entsprechend zu schulen und für eine Medikamentengabe zu sorgen. „Die Kita kann die Behandlung des Kindes mit eigenem Personal jederzeit ablehnen“, benennt Bockhahn die Gesetzeslage, welche die aktuell fast aussichtslose Lage der Familie verstärkt.

Claudia Labude-Gericke