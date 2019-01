Rostock

Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg lud gestern zu einer Dankveranstaltung in die Rostocker Nikolaikirche ein. Landesbischof Gerhard Ulrich und Küsterin Christine Schade aus Crivitz würdigten in Tischreden das große Engagement der Küsterinnen und Küster. 120 Kirchendiener aus ganz Mecklenburg, darunter auch aus den Gemeinden Rostock, Parchim, Neustrelitz und Wismar, waren der Einladung gefolgt. In den 247 mecklenburgischen Gemeinden sind etwa 400 Küster haupt- oder ehrenamtlich tätig.

„Wohl keine Gemeinde kommt ohne Menschen aus, die in der Kirche den Gottesdienst vor- und nachbereiten, den Altar mit Blumen schmücken, die Abendmahlsgeräte bereiten und säubern, die Paramente pflegen, die Spinnweben aus den Ecken entfernen“, würdigte der Parchimer Propst und Vorsitzende des Kirchenkreisrates, Dirk Sauermann, die Arbeit der vielen Kirchendiener, von denen einige schon seit 25 Jahren dabei sind. „Sie haben es gemeistert, dass die Menschen sich in ihren Kirchen wohl fühlen“, sagte Sauermann. Besonders der witzig gemeinte Slogan „Ohne Küster wird es düster“ soll verdeutlichen, wie wichtig die Arbeit der Frauen und Männer ist. Nach einer Andacht und einem Konzert mit Musikern um Karl Scharnweber kamen die Gäste bei einer Kaffeetafel ins Gespräch. Dimitri Paul

