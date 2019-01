Güstrow

Seit 1. Januar könnten Eltern deutlich mehr Geld in der Haushaltskasse haben: Pro Monat könnten sie 170 Euro für einen Ganztagsplatz in der Krippe oder 65 bis 95 Euro für einen Kindergartenplatz sparen. Denn Geschwisterkinder sind in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahresbeginn beitragsfrei. So hat es der Gesetzgeber beschlossen, den Verwaltungsaufwand dafür allerdings völlig unterschätzt. Denn Jugendämter in Landkreisen und Städten müssen den Anspruch prüfen und sind vielerorts, auch in Güstrow, damit noch nicht durch.

Das Gesetz trat am 31. Dezember 2018 in Kraft, die Regelung einen Tag später. „Eigentlich ist für Gesetzesänderungen wie diese eine Überleitungsfrist üblich“, kritisiert Landkreistag-Geschäftsführer Matthias Köpp. Eltern müssen die Entlastung nicht extra beantragen – Jugendämter müssen die Geschwisterkonstellationen eruieren. „Und dazu brauchen wir die Unterstützung der Kita-Träger und der Eltern“, betont die im Landkreis Rostock zuständige Dezernentin für Finanzen und Soziales, Anja Kerl. Sie kündigt eine vollständige Umsetzung der Regelung spätestens zum März an.

Da die Kita-Träger nicht in Vorleistung gehen können, haben sie wie bisher die Elternbeiträge für Januar noch eingezogen und werden dies auch im Februar tun. „Sobald das Geld vom Land auf unserem Konto ist, werden wir die Elternbeiträge zurückerstatten“, erklärt Kathrin Polz, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbandes Bad Doberan, der kreisweit fast 1000 Kinder in sieben Kitas betreut.

Auch andere Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen werden so verfahren. „Wir hoffen, dass die zugesagte Entlastung so schnell wie möglich kommt“, sagt Jana Kowitz, Chefin des Vereins „Auf der Tenne“, der in zehn Kitas rund 1600 Kinder unter den Fittichen hat. „Davon sind etwa 300 Geschwisterkinder“, schätzt Kowitz.

Dezernentin Kerl erklärt die verzögerte Umsetzung der Gesetzesregelung mit der „umfangreichen Datenerhebung und -auswertung zu den Verwandschafts- und Familienverhältnissen“, denn immerhin werden mehr als 15 500 Kinder im Landkreis Rostock in Krippen, Kindergärten und Horten betreut. „Die Datenerhebung erfolgte im Herbst 2018 bereits im Vorgriff auf die Gesetzgebung“, informiert Kerl. „Die Auswertung begann im November 2018 und dauert an.“ Ohne die sachlich richtige Grundlage, also die Kenntnis der Familien -und Verwandschaftsverhältnisse, könne die Elternbeitragsfreiheit nicht in jedem Fall umgesetzt werden.

Elternbeschwerden habe es bislang nicht gegeben, teilen die Kita-Träger auf Nachfrage mit. Henrike Thaut, Sprecherin des Instituts Lernen und Leben (ILL) verweist „auf das extrem kurze Zeitfenster“, das Trägern und Kreisen seit Verabschiedung des Gesetzes am 14. Dezember 2018 blieb. „Über diese mögliche Verzögerung informierten wir unsere Eltern im Vorfeld und ernteten dafür viel Verständnis“, sagt Thaut. Den Eltern ginge ja nichts verloren, sie bekämen die Summe auf jeden Fall im Nachhinein ausbezahlt. Der gemeinnützige Verein ILL ist Träger von über 60 Krippen, Kitas, Horten, Mehrgenerationenhäusern und allgemeinbildenden Schulen in MV. Mehr als 7000 Kinder werden betreut.

Auch der DRK-Kreisverband Bad Doberan mit 1000 Kindern in acht Kitas hat im Vorfeld alle Eltern informiert und die nötigen Formulare rechtzeitig ans Jugendamt geschickt. „Ein paar Nachzügler gibt es“, sagt Susann Wieland vom Kreisverband, „da werden die Unterlagen nachgeschickt.“ Auch sie hofft, dass ab März keine Elternbeiträge für Geschwisterkinder mehr eingezogen werden müssen. Die Rückerstattung bedeute für die Träger dann noch mal einen hohen Verwaltungsaufwand. „Aber das werden wir schon bewerkstelligen.“

Die jetzige Regelung gilt laut Sozialministerium für knapp 21 000 Kinder in MV. Finanziert wird sie mit rund 30 Millionen Euro aus Landesmitteln. Von 2020 an sollen dann landesweit die Kita-Beiträge für Eltern komplett wegfallen.

Zitat: „Sobald das Geld vom Land auf unserem Konto ist, werden wir die Elternbeiträge zurückerstatten.“ Kathrin Polz, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbandes Bad Doberan

Doris Deutsch