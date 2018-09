Lalendorf

Um die Klima-Probleme der Wälder in Deutschland zu bewältigen, will Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) einen Runden Tisch gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium und Verbänden einberufen. Sie sehe die Lage im Wald mit großer Sorge, sagte Klöckner am Donnerstag bei einem Besuch der Forstbetriebsgemeinschaft Bansow (Landkreis Rostock). Sie wollte sich dort ein Bild von den Auswirkungen der extremen Trockenheit in diesem Jahr machen. „Es ist dramatisch. Die Schäden werden uns sehr lange begleiten und auch für kommende Generationen noch spürbar sein“, meinte sie.

Gebraucht würden klimaresistentere Bäume und ein guter Mix aus Baumarten. Das Thema Wald werde sie auch auf die Tagesordnung der Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern im Herbst setzen, kündigte Klöckner an. Dort sollten zunächst gemeinsame Ziele formuliert werden, danach sollte über die Instrumente geredet werden.

dpa/mv