Rostock

Zu einem Kohlenmonoxid-Alarm mussten am Donnerstag Mittag Feuerwehr, Rettungsdienst und die Stadtwerke in das Rostocker Hansaviertel ausrücken. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bei der Tweel klagten über einen unüblichen Geruch und Unwohlsein. Als Ursache des Vorfalls vermuten die Einsatzkräfte einen Defekt an der Heizungsanlage beziehungsweise der Gastherme, was den Austritt des giftigen Kohlenmonoxid zur Folge gehabt habe.

Zur Galerie Feuerwehr und Stadtwerke rückten am Donnerstagmittag ins Hansaviertel an, da sich mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses über einen unüblichen Geruch und Unwohlsein beklagt hatten. Ursache für den Vorfall war vermutlich ein defekter Heizkörper. Drei Bewohner wurden vorsorglich von Sanitätern untersucht.

Als die ersten Feuerwehrleute die betroffene Wohnung betraten, schlugen die mitgeführten Kohlenmonoxid-Warnmelder mit erhöhten Messwerten an. Weitere Wagen der Feuerwehr und die Stadtwerke wurden ebenfalls an die Einsatzstelle geschickt. Zum Unglückszeitpunkt befanden sich mehrere Bewohner im Haus, die sich allesamt nach draußen an die frische Luft begaben.

Drei Bewohnern vorsorglich untersucht

Eine Bewohnerin vernahm offenbar schon in der Nacht einen merkwürdigen Geruch, verständigte aber erst am Mittag die Feuerwehr. Drei Bewohner wurden vorsorglich von Sanitätern untersucht. Auch Mitarbeiter der Stadtwerke führten in der Wohnung Messungen durch. Nachdem das Haus gelüftet wurde, konnten alle Wohnungen wieder betreten werden.

Stefan Tretropp