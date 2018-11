Rostock

Nach dem spielfreien Wochenende zuletzt wegen des Deutschland-Cups werden die Rostock Piranhas am Freitag die Saison in der Eishockey-Ober­liga Nord fortsetzen. Sie empfangen ab 20 Uhr die Füchse Duisburg in der heimischen Eishalle Schillingallee. In der Partie des Tabellensechsten (25 Punkte) gegen den Neunten (20) wollen die Ostseestädter den Gegner mit einem Sieg auf Distanz halten und ihre Ambitionen auf einen Play-off-Rang untermauern. Die Duisburger hinken zwar den eigenen Ansprüchen hinterher, sind allerdings nicht zu unterschätzen. Kurz vor der Länderspielpause gelang ihnen ein Sieg bei Liga-Spitzenreiter Tilburg Trappers (4:1).

Erfreulich für die Piranhas: Stürmer Viktor Beck (30) kann nach abgesessener Sperre wieder dabei sein. Er musste zuvor drei Partien aussetzen. Dagegen fehlt Angreifer Thomas Voronov (19) noch zwei Spiele aufgrund einer Strafe, die er in der Heim-Partie gegen die Hannover Indians (4:2) bekommen hatte. Er kann den Raub­fischen deshalb auch am Sonntag (18.30 Uhr) beim Tabellendritten Herner EV nicht helfen.

Unterdessen haben sich die Rostock Piranhas und Stürmer Dominik Patocka (24) mit sofortiger Wirkung im gegensei­tigen Einvernehmen getrennt. „Die Gründe liegen im persön­lichen Bereich. Dominik zieht es zurück in den Süden“, teilte REC-Vizepräsident Christian Trems in einer Presseerklärung mit. Patocka wurde in Rosenheim (Bayern) geboren und wuchs dort auf. Vor Saisonbeginn wechselte er von den Icefightern Leipzig nach Rostock. Doch sein Engagement an der Ostseeküste war nur von kurzer Dauer. Bereits am Dienstagabend gaben die Saale Bulls Halle, Liga-Kontrahent der Rostocker, die Verpflichtung von Dominik Patocka bekannt.

Bemerkenswert: Fans der Piranhas können am Sonnabend mit der Mannschaft auf Tuchfühlung gehen. Ab 15 Uhr werden REC-Spieler in der Rostocker Eishalle für Gespräche zur Verfügung stehen und Autogrammwünsche erfüllen.

Tommy Bastian