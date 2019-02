Rostock

Arosa und Aida – zwei Rostocker Unternehmen setzen im Kreuzfahrt-Geschäft neue Maßstäbe. Zwei Erfolgsgeschichten, auf die ganz MV ganz besonders stolz sein kann. Beide Reedereien sind in ihren Märkten die unumstrittenen Vorreiter in puncto „modernes Reisen“ und auch in Sachen Umweltschutz.

Sie haben einen Urlaubsmarkt, der Jahrzehnte lang als verstaubt und Rentnern vorbehalten galt, für breite Zielgruppe geöffnet – auch für Familien. Das war in der Branche nicht weniger als eine kleine Revolution.

Natürlich gibt es im Land noch andere „Global Player“ – die MV Werften in Wismar etwa, Nestlé bei Schwerin oder Nordex in Rostock. Aber die beiden Reedereien sind nunmal „Eigengewächse“. Die Idee, mit Kussmund-Schiffen die Weltmeere und Flüsse Europas zu erobern, entstand im Rostocker Haus der Schifffahrt. Bei der Deutschen Seereederei.

Und während viele andere Führungsposten bei erfolgreichen Firmen in den neuen Bundesländern mit Westdeutschen besetzt sind, haben bei den Reedereien zwei gebürtige Ostdeutsche das Sagen: Felix Eichhorn aus Rostock bei Aida, Jörg Eichler aus Dresden bei Arosa. Sie und ihre Teams beweisen, dass 30 Jahre nach der Wende auch aus MV Welterfolge möglich sind.

Andreas Meyer