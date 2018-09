Rostock/Grevesmühlen/Bad Doberan/Wismar

Bisher fließt aus Rostocker Hähnen ausschließlich Warnow- Wasser. Das gesamte Trinkwasser der Hansestadt stammt aus dem Fluss. Doch das soll sich ändern: Der städtische Versorger Nordwasser will weniger abhängig von der Warnow werden und neue Quellen erschließen. Ein Weg: Seit Jahren gibt es Pläne für ein großes Leitungsnetz quer durch Mecklenburg. Dann würde aus Rostocks Hähnen Wasser aus Grevesmühlen, Wismar und Bad Doberan fließen.

Die Warnow - eine verwundbare Lebensader

Bis Jahresanfang wollen die Nordwasser-Geschäftsführer Michaela Link und Wolf-Thomas Hendrich ihre Strategie vorlegen, wie sie fast 300 000 Menschen in Rostock und 28 Umlandgemeinden auch in den kommenden Jahrzehnten mit sauberem Trinkwasser versorgen wollen: „Wir denken in langen Zeiträumen – mindestens bis 2035“, so Link. Zentrales Thema wird die Sicherheit. Selbst während der Dürre-Periode der vergangenen Monate führte die Warnow noch ausreichend Wasser. Aber was, wenn solche Trockenphasen häufiger auftreten? „Wir müssen die klimatischen Veränderungen in unsere Strategien einbeziehen – und gerüstet sein, wenn die nötigen Regenmengen ausbleiben“, so Hendrich. Nicht nur das Wetter beschäftigt den Versorger: Rostock und sein Umland wachsen. Perspektivisch wird Nordwasser mehr Wasser brauchen. Und: Die Warnow ist verwundbar. Chemikalien aus der Landwirtschaft, Unglücke oder gezielte Anschläge könnten dazu führen, dass der Fluss als Wasser-Quelle ausfällt.

Grevesmühlen hat die größten Wasserreserven

„Die Warnow wird unsere Hauptquelle bleiben. Aber wir brauchen Alternativen“, so Hendrich. Bisher hat Rostock keinen Plan B. „Entweder bohren wir eigene Brunnen – oder wir beziehen Wasser aus dem Umland“, sagt Nordwasser-Chefin Michaela Link. Zwischen Sanitz und Tessin gibt es noch Trinkwasser-Vorkommen. Alternativ könnte das Wasser aus dem Westen kommen – über ein neues Verbundnetz: „Entsprechende Pläne gibt es bereits seit 1998“, sagt Eckhard Bomball, Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Grevesmühlen. Ende der 1990er Jahre hätten die Zweckverbände aus Grevesmühlen und Bad Doberan sowie die Stadtwerke Wismar der Hansestadt bereits Wasser angeboten. Denn der Nordwesten verfügt über die größten Trinkwasser-Reserven des Landes.

Bad Doberan und Wismar „gesprächsbereit“

„Wir denken selbst darüber nach, wie wir in den kommenden Jahrzehnten unsere Versorgung absichern. Natürlich interessieren uns die Rostocker Konzepte “, sagt Frank Lehmann, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kühlung (ZVK) in Bad Doberan. Auch die Stadtwerke Wismar signalisieren Gesprächsbereitschaft. Geschäftsführer Andreas Grzesko sagt aber auch: „Ein solches Netz wäre ein aufwendiges Vorhaben.“ Der Bau der Leitungen quer durch das Land sei nur das eine: „Wir müssen über Mengen, Qualitäten und Kosten reden.“ Denn das Millionen-Projekt müssten die Kunden bezahlen – über ihre Gebühren.

Andreas Meyer