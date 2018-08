Stadtmitte

Mehr als 180 junge Musiker aus 30 Nationen haben sich für einen Kurs beim Sommercampus der Hochschule für Musik und Theater Rostock (hmt) beworben. Etwa die Hälfte darf nun acht Tage lang intensiv an Instrumentalspiel oder Gesangskunst feilen – und zwar unter der Anleitung hochkarätiger Künstler und Pädagogen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Interpretation, Stil und Technik zu verbessern. Zum Abschluss dürfen sie ihr Können bei den Kurskonzerten unter Beweis stellen.

Der Sommercampus bietet viele Meisterkurse an. Quelle: Foto: Ulrike Bals

Donnerstag wird der Sommercampus im Katharinensaal der hmt mit einem Kammerkonzert eröffnet. Vom 23. bis 31. August wird in Rostock eine Mischung aus acht Meisterkursen angeboten. Doch nicht nur die lockten viele junge Künstler in die Stadt. Auch die Chance, als Solist mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock proben und konzertieren zu können, reize viele. Eine Woche lang steht die Norddeutsche Philharmonie Rostock unter der Leitung von Markus Bosch dafür zur Verfügung.

Das Kursprogramm umfasst einen Meisterkurs für Klavier mit Maria João Pires und Lilit Grigoryan, für Klarinette mit Matthias Schorn, Violine mit Mark Gothoni, Oboe mit Jean-Louis Capezzali und Gregor Witt, für Gesang mit Sibylla Rubens und Jan-Hendrik Rootering, für Trompete mit Pacho Flores und für Kontrabass mit Frank Thoenes.

Alle Meisterkurse und Orchesterproben sind öffentlich – so können Interessierte einen Einblick in die musikalische Arbeit erlangen. Jeder Kurs präsentiert sich zudem in einem eintrittsfreien Kurskonzert.

Kooperationspartner des Sommercampus’ sind die Festspiele MV, die vier Orchesterkonzerte, am 26., 29., 30. und 31. August, ausrichten.

Weitere Infos zu den Kurs-

konzerten unter www.hmt-

rostock.de/veranstaltungen

OZ