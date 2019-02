Rostock

Kommt das archäologische Landesmuseum nach Rostock oder nicht? Diese Frage beschäftigt die Politik und emotionalisiert viele OZ-Leser. Wie die OZ berichtete, hat die Landesregierung das Projekt wegen immens gestiegener Kosten vorerst gestoppt. Die Kosten sollen sich gegenüber den ursprünglichen Plänen mehr als vervierfacht haben. Statt 20 Millionen Euro könnte der Neubau nun bis 100 Millionen Euro kosten. Eigentlich sollte das Museum in die Societät Maritim am Rostocker Steintor ziehen. Doch sowohl OB Roland Methling als auch Finanzsenator Mathias Brodkorb ( SPD) entschieden sich stattdessen für den Stadthafen – was offenbar zu der Kostensteigerung geführt hat.

Mehrere OZ-Leser stellen das Projekt bei Facebook deswegen grundsätzlich in Frage. Andre Santowski beispielsweise würde für 100 Millionen Euro lieber bezahlbare Wohnungen bauen. Es müsse auch mal etwas für die „kleinen Leute“ getan werden. Magnus Viefhaus drückt seine Ablehnung noch deutlicher aus: „Klar, dass Methling da drängt. Er will sich vor der Bürgermeisterwahl noch sein Denkmal in Rostock setzen. Aber von 20 Millionen auf über 100 Millionen Kosten ist schon Wahnsinn und in Rostock gibt es genug andere Baustellen, die wichtiger sind.“ Franzi Richert meint, Rostock solle sich erstmal überlegen, was sich die Stadt überhaupt leisten kann. Die Frage sei: „Was ist wirklich wichtig, wofür benötigt man an anderer Stelle und zukünftig vielleicht auch noch Geld? Und dann sollte dementsprechend schnell gehandelt werden. Jede weitere Verzögerung führt doch nur dazu, das es noch teurer wird.“

Das Landesmuseum soll nach OB Methlings Plänen im Zentrum der Bundesgartenschau 2025 in Rostock stehen. Mehrere Leser haben Zweifel an diesem Vorhaben. Stefan Hammann glaubt nicht, dass das Museum bis dahin realisiert werden kann. „Wir haben nun 2019. Bis zur Buga sind es sechs(!) Jahre. Wie will Rostock das stemmen, wenn noch nicht mal die Finanzierung stimmig ist beziehungsweise ein Konzept vorliegt? Wenn dort gebaut wird, kommen noch ganz andere Probleme auf uns zu, der Naturschutz, die Suche nach Blindgängern, die Beteiligung anderer Träger öffentlicher Belange und so weiter. So langsam kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln.“

Anett Boldt hat mittlerweile gar keine Lust mehr auf die Buga: „Stoppt am besten die ganze Bundesgartenschau! Braucht kein Mensch, zumindest nicht im Stadthafen. Anstatt das sowieso nicht ausreichend genutzte Gelände der ehemaligen IGA wiederzubeleben, soll lieber der Stadthafen zubetoniert werden. Die Krönung ist, die alte Mülldeponie einzubeziehen, wo zu DDR Zeiten alles Mögliche verklappt wurde. Kontaminierung lässt grüßen. Da setze ich bestimmt keinen Fuß drauf.“

Anja Schmidt missfällt, dass der Stadthafen weiter zugebaut werden soll – ganz abgesehen davon, dass das Geld aus ihrer Sicht sinnvoller eingesetzt werden könnte. Sie schreibt: „Baut doch noch mehr am Stadthafen zu, gut fürs tolle Altstadtbild und vergesst nicht bei der nächsten Hochwasserzeit rumzujammern, wie denn nur alles unter Wasser stehen kann.“

Enrico Brandt regt an, den Platz für das Museum noch einmal grundsätzlich zu überdenken. „Vielleicht sollte nicht immer alles nach Rostock oder Schwerin. Es gibt auch andere schöne Plätze für das Museum.“

OZ