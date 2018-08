Güstrow

Trips will er unternehmen. „Und auf alle Fälle werde ich jetzt Molli fahren“, kündigt Jorvin Beuger an. Der Neunjährige aus Neubukow hat das erste Freizeitticket bekommen, das der Verkehrsverbund Warnow und der Landkreis Rostock gerade aufgelegt haben. „Wir wollen Kindern und Jugendlichen mehr Mobilität ermöglichen und den Nahverkehr in der Region stärken.

Ein neues Freizeitticket „Krass“ können ab 20. August 2018 alle Schüler im Landkreis Rostock erwerben. Kai Bisanz, Vorsitzender des Kreiselternrates (v.l.), Katharina Scholz vom Kreisschülerrat, Rebus-Geschäftsführerin Simone Zabel und Landrat Sebastian Constien stellten das neue Ticket vor. Jorvin Beuger (9) aus Neubukow freut sich über das neue Angebot. Quelle: Doris Deutsch

Das Freizeitticket kombiniert beides auf ideale Weise“, erklärt Landrat Sebastian Constien (SPD). Der Schülerverkehr selbst ist für alle Schüler im Landkreis kostenfrei.

„Krass“ nennt sich das neue Angebot für mehr Mobilität nach dem Unterricht. Ab Schuljahresbeginn, also ab 20. August, können Schüler von Grund-, Förder- und Regionalschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres das Krass-Ticket nutzen. Es gilt wochentags ab 13 Uhr und feiertags, in den Ferien und am Wochenende ganztags bis 3 Uhr nachts im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Warnow (VVW). „Das ist einfach krass“, sagt Simone Zabel, Geschäftsführerin der Regionalbus Rostock GmbH (Rebus). „Das neue Angebot ist ein Beitrag für mehr Unabhängigkeit und mehr Beweglichkeit, um im Landkreis und in der Hansestadt Rostock in der Freizeit seinen Interessen nachgehen zu können.“ Mit diesem Ticket könnten alle Fahrzeuge des VVW genutzt werden. Neben den Rebus-Bussen können die Schüler auch mit der Deutschen Bahn fahren, mit Straßenbahnen und Bussen der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), S-Bahn, Fähren der Weißen Flotte in Rostock oder dem Molli unterwegs sein.

19,60 Euro kostet die Monatskarte, in gleicher Höhe bezuschusst der Landkreis das Ticket. „Der Preis ist angemessen“, findet Jorvins Mutter, Yvonne Beuger. Die Eltern seien nicht mehr so eingebunden, wenn es um Freizeitaktivitäten der Kinder geht. „Wir wollen die Kinder zu mehr Selbstständigkeit erziehen. Das Ticket bietet uns die Möglichkeit, wir geben den Kindern mehr Verantwortung“, erklärt Yvonne Beuger, die ihrem Sohn auf alle Fälle dieses Angebot ermöglichen wird.

„Der Preis war eine harte Verhandlungssache“, berichtet Kai Bisanz, Vorsitzender des Kreiselternrates, der sich für ein kostenloses Mobilitätsangebot eingesetzt hatte. „Doch wir haben eingesehen, umsonst geht nicht mehr“, sagt Bisanz. Und nachdem die Hansestadt mit ins Boot geholt werden konnte, sei der Preis nun „völlig okay“. Schließlich könnten Eltern sich jetzt viel Organisation und Fahrerei zu Freizeitbeschäftigungen des Nachwuchses wie Sport, Musik, Tanzen ersparen. „Sprit kostet schließlich auch“, bemerkt Bisanz. Er sei stolz, dass der Landkreis Rostock der einzige in Mecklenburg-Vorpommern ist, der seinen Schülern ein solches Freizeit-Ticket ermöglicht. Im Juni hatte der Kreistag das Projekt bewilligt.

„Das haben wir uns lange gewünscht“, sagt Katharina Scholz vom Kreisschülerrat. Die Schülerin aus Bad Doberan freut sich, dass sie nun nach der Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und besser am Kulturleben der Region teilnehmen oder sich unkompliziert mit Freunden treffen kann. Die 15-Jährige hofft, dass das Ticket eine „krasse Aktion“ wird.

Mindestens 2000 Tickets will Rebus-Chefin Zabel bis zum Jahresende verkaufen, damit das Angebot auch überleben kann. Das Ticket gibt es in den Kundencentern und Bussen von Rebus sowie in den Kundencentern und stationären Automaten der VVW-Unternehmen, RSAG und Molli. Die Deutsche Bahn verkauft die Krass-Tickets ab 1. Oktober. Da die Monatskarten personengebunden sind, benötigen die Schüler aus dem Landkreis einen Berechtigungsausweis, den der VVW auch zuschickt. Ticket personengebunden Für 19,60 Euro ist das Krass-Freizeitticket zu haben, gültig für den Landkreis und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das Ticket gilt als Monatskarte, wobei der erste Geltungstag frei wählbar ist. Es ist personengebunden, Fahrräder können nicht mitgenommen werden. Bis Ende des Jahres gibt es beim Kauf von drei Tickets das vierte geschenkt.

Doris Deutsch