Vom 14. bis 16. September wird das Seebad Warnemünde zum Hot Spot für Kreuzfahrtfans. Insgesamt sechs Kreuzfahrtschiffe werden Warnemünde an diesem Wochenende ansteuern. Drei Veranstaltungsorte soll es von Freitag, 14. September bis Sonntag, 16. September geben: die Kaikante, die Seepromenade und den Strand. Der Auftakt des Festivals ist am Freitagabend die „Cruise Night“ mit der Verabschiedung der beiden Kreuzfahrtschiffe „Viking Sun“ und „Marina“. Am Sonnabend und Sonntag präsentiert sich die Kreuzfahrt zum Hören, Fühlen und Schmecken an Land, und es gibt viele Kostenproben von Bord, kündigt Andreas Grunszky an. Auf keinen Fall verpassen sollten die Besucher am Sonnabend die Auslaufparade von „AIDAmar“, „Norwegian Breakaway“ und „Columbus“.

Drei Tage soll in Warnemünde gefeiert werden - nach dem Vorbild der Hamburger „Cruise Days“. Die beiden Hansestädte haben sich darauf verständigt, ihre Veranstaltungen im jährlichen Wechsel stattfinden zu lassen. „Das Rostock Cruise Festival wird als neues Format seine Magnetwirkung über die Landesgrenzen hinaus entfalten und viele Besucher nach Mecklenburg-Vorpommern locken“, erklärt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Damit habe das Land die Chance, sich als starker Standort für Schiffbau und Kreuzschifffahrt zu präsentieren.

Zahlreiche Aktionen animieren außerdem zum Mitmachen und Mitfeiern. Genießer können sich auf regionale und exotische Spezialitäten auf dem Streetfood-Markt freuen und Familien wird Spiel und Spaß in der Piratenwelt geboten. In der Edutainment-Welt erfahren Besucher Wissenswertes über die Weltmeere und werden für einen bewussten und nachhaltigen Umweltschutz sensibilisiert. Das absolute Highlight ist die Auslaufparade am Samstagabend, wo die majestätischen Kreuzfahrtschiffe mit spektakulärem Feuerwerk und Lasershow aufs offene Meer hinaus begleitet werden. Die Gäste genießen am Warnemünder Strand den besten Blick auf die Parade, bis die Kreuzfahrtriesen am Horizont in die Nacht eintauchen.