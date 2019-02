Kritzmow

Der Rohbau steht, ab September soll er mit Kinderlachen gefüllt sein. Die Gemeinde Kritzmow investiert aktuell in ihre jüngsten Einwohner, baut ein neues Krippengebäude für die vom Deutschen Roten Kreuz betriebene Kita Schwalbennest. Rund drei Millionen Euro sind veranschlagt. „Dann ist die Kasse aber auch leer“, erklärt Bürgermeister Leif Kaiser ( CDU). Denn bisher weiß die Gemeinde nicht, wie viel Fördermittel es für den Neubau geben wird und hat die komplette Summe vorfinanziert – und das ohne Kredit.

Erweiterung im Obergeschoss möglich

Diskussionen gab es mit dem Landkreis auch um die Zahl der geschaffenen Betreuungsplätze. Während im aktuell als Krippe genutzten Haus im Biestower Weg, das noch aus den 80er Jahren stammt, 54 Kinder versorgt werden – zwölf davon seit Jahren als Ausnahmegenehmigung – wollte die wachsende Gemeinde mit dem Neubau gleich für die Zukunft vorsorgen. „Wir durften jetzt 60 Krippenplätze schaffen, mit Option auf weitere sechs“, so Kaiser. Im oberen Teil des barrierefreien und anderthalbgeschossigen Baus finden außerdem 30 Kindergartenkinder Platz. Sollten die Geburtenzahlen in der Gemeinde weiter steigen, sei eine Erweiterung möglich. „Es besteht die Möglichkeit, das gesamte Erdgeschoss oben drüber zu bebauen. Aktuell nutzen wir erst einmal nur die Hälfte“, so Kaiser.

Kurze Wege für Familien und Mitarbeiter

Nicht nur der Bürgermeister freut sich, dass es künftig für Familien mit Kindern kurze Wege gibt. „Nach der Fertigstellung haben wir dann Krippe, Kindergarten, Schule und Hort gemeinsam auf einer Art Campus“, erklärt Kaiser. Das macht es nicht nur den Eltern leichter, sondern auch den Mitarbeitern, die beispielsweise das Essen aktuell noch zwischen Kindergarten und Krippe über die Straße bringen müssen. Für den Krippen-Bau am Sportplatz musste das alte Vereinshaus der Sportler weichen, die bereits seit vergangenem Jahr ein neues Gebäude nutzen können.

Zukunft des aktuellen Krippen-Baus noch unklar

Was aus dem aktuellen Krippengebäude wird, wenn die Kinder und Erzieher umgezogen sind, ist noch unklar. „Ganz sicher ist: Wir wollen an dieser Stelle keinen Wohnungsbau, sondern etwas im sozialen Bereich schaffen. Vielleicht noch einen Kindergarten oder betreutes Wohnen“, erklärt der Bürgermeister. Ebenfalls geklärt werden müsste, ob der Bestandsbau saniert oder abgerissen und ob das Grundstück behalten oder verkauft wird.

Neues Feuerwehrhaus steht als Nächstes auf dem Plan

Die Gemeinde mit den drei Ortsteilen Groß Schwaß, Klein Schwaß und Klein Stove ist begehrt, nicht nur aufgrund der direkten Nachbarschaft zur Hansestadt. Dennoch wird aktuell bezüglich neuer Wohngebiete auf die Bremse getreten. „Wir mussten nach dem Wachstum der vergangenen Jahre erst einmal die Infrastruktur nachziehen. Das wurde seit 2014 mehr als stiefmütterlich behandelt“, sagt Kaiser, der im gleichen Jahr den Posten des Bürgermeisters übernahm. Für kommendes Jahr steht die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses auf dem Plan, das dann ab 2021 gebaut werden soll. „Es gibt Einiges, was wir vorhaben, aber wichtig ist immer, dass es auch finanzierbar ist“, sagt Kaiser.

Claudia Labude-Gericke