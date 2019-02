Klein Kussewitz

Youtube-Star, Sportass, Pianist – Vincent Stenzel (15) alias Vinny Piano ist ein Tausendsassa und wird für seine Stunts in den sozialen Netzwerken von Tausenden gefeiert. Am Freitag setzt der Schüler aus Klein Kussewitz im TV zum ganz großen Sprung an: In der RTL-Trampolinshow „The Big Bounce“ will er sich und einem Millionenpublikum beweisen, dass er höher, schneller und weiter springen kann als jeder andere. Bei Staffel eins war er nur knapp vor dem Einzug in die Top 16 ausgeschieden. Jetzt wagt der Publikumsliebling den zweiten Anlauf.

„Das ist die krasseste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe“, sagt Vincent. „Im Fernsehen sieht alles so klein aus, in Wirklichkeit ist es riesig.“ Der „Big Bounce“-Parcours verlangt den Kandidaten noch mehr ab als im vergangenen Jahr: Steilwände, Springspulen, Propeller, in vier Metern höhe schwebende Trampoline – insgesamt 22 neue Hindernisse gilt es zu bezwingen. Daneben bieten Klassiker der ersten Staffel wie die Fliegenklatsche, die Riesenhantel und die gefürchtete fliegende Treppe reichlich Fallhöhen. Vincent können solche Hürden nicht abschrecken. „Ein wenig Angst ist schon dabei, aber das gibt mir den Adrenalinschub, den ich brauche. Am besten nicht lang nachdenken und einfach losspringen. No Risk – No Fun!“

Schon als Knirps war Vincent nicht zu bremsen. „Ich bin immer überall raufgeklettert und runtergesprungen.“ Inzwischen ist der 1,65 Meter große Hüpfer so topfit, dass er beim Hochsprung 20 Zentimeter über seine eigene Körpergröße springen kann. Ein Leben ohne Sport? Für ihn unvorstellbar. „Ich muss mich auspowern, sonst bin ich nicht ausgelastet.“ Seine zweite große Liebe ist das Piano. „Beim Klavierspielen komm’ ich runter, bei Salti hol’ ich mir den Kick“, erklärt Vincent. Leichtathletik sei das perfekte Kontrastprogramm zu seinem Schulalltag am Rostocker Musikgymnasium Käthe Kollwitz.

Mit Action vor der Kamera hat Vinny Piano Erfahrung: Gegen Kinderkanal-Moderator Ben trat die Sportskanone vor drei Jahren in verschiedenen Zehnkampf-Disziplinen an. Dass Vincent es auch mit echten Leichtathleten aufnehmen kann, beweist sein beachtlicher Medaillensatz: Top-Leistungen im Hoch- und Weitsprung oder Hürdenlauf haben ihm schon etliche Male mit Gold, Silber und Bronze eingebracht. 2016 und 2018 wurde Vincent Landesmeister im Hochsprung.

kika: Moderator Ben und Vincent aus Klein Kussewitz Quelle: Kika

„Big Bounce“ hat Vincent bislang noch keine Trophäe, dafür reichlich Ruhm beschert: Auf Instagram folgen ihm mehr als 75 000 Onliner, seinen Youtube-Kanal „ Vinny Piano“ haben sogar noch 2000 Fans mehr abonniert. Sie versorgt Vincent nicht nur mit Videos seiner Stunts, sondern auch mit Merchandise: Der 15-Jährige hat eine eigene Kaputzenpulli-Kollektion aufgelegt. Für die modelt er zusammen mit seinem wohl größten Fan: seinem Bruder Chris-Anthony. Der Neunjährige eifert seinem Idol nach. „Er ist wie ich ein sportbegeisterter Musiker, spielt Gitarre und singt“, erzählt Vincent stolz. Ihm sei es wichtig, andere zu inspirieren.

Motivierend wirkt wohl auch die Aussicht auf 100 000 Euro: Die bekommt, wer Anfang März nach insgesamt sechs Folgen „Big Bounce“ als Sieger vom Platz geht. Ob Vincent den Sprung ins Finale schafft, erfährt die Fernsehnation dagegen schon am Freitagabend (1. Februar). Zur Primetime (20.15 Uhr) strahlt RTL die Folge mit dem Sportass aus Klein Kussewitz aus.

Millionen schauen Trampolin-Show 3,7 Millionen Zuschauer haben den Auftakt zur 2. Staffel der 6-teiligen Physical-Gameshow „Big Bounce – Die Trampolin Show“ gesehen. Die zweite folge wird am Freitag (1. Februar) ab 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Schon im vergangenen Jahr konnte der Privatsender mit Trampolin-Action punkten: Durchschnittlich 3,15 Millionen Zuschauer haben pro Folge eingeschaltet. „Big Bounce 2“ wartet mit noch spektakulärerem Parcours auf. Moderiert und kommentiert wird das Ganze von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss.

Antje Bernstein