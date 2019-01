Rostock

Wenn es keine interessanten Inhalte gibt, kann man keinen Diskurs führen. Die „Bildraum“-Ausstellung bringt zum Ausdruck, was in der Kunsthalle Programm ist: Promigeilheit auf allen Ebenen. Eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Themen, Mut zum Experiment – Fehlan­zeige; stattdessen das Hinterherhecheln einem vermeint­lichen Mainstream. Kunst wird zur Dekoration degradiert. ­Daher trifft man kaum Künstler in der Kunsthalle, sondern eine sich selbstspiegelnde und selbstverliebte Partygesellschaft. Positive Ausnahmen waren Ausstellungen wie Sean Scully (2015) oder Credo (2011). Aber das Gesamtbild ist ernüchternd. Dazu kommt die zum Teil unkorrekte und verklärte Darstellung der Kunst in der DDR und der Versuch, die damals anerkannten und politisch konformen künstlerischen Positionen hervorzu­heben. Was soll das der jungen Generation sagen: Dass es sich lohnt, sich den jeweiligen politischen Verhältnissen angepasst zu verhalten? Notwendig wäre eine kritische Auseinandersetzung mit der DDR-Wirklichkeit und der unterdrückten oder zur Ausreise gezwungenen Künstleravantgarde. Eine Haltung zur Internationalität würde dem Programm gut tun. Wenn nur 40 Prozent der auf dem Bildsofa Abgebildeten Frauen sind, muss man fragen: Wo sind die weiblichen Positionen in der Kunsthalle?

Hier wird ein Frauenbild vom vorletzten Jahrhundert vermittelt, die Frau als passives Objekt – statisch und fremdbestimmt – wie in „Maler und Modell" (2018) oder Rankin (2016). Zumal die Kunsthalle einen Bildungsauftrag zu erfüllen hat. Da hilft es auch nicht, dass die Ministerpräsidentin auf dem Bildsofa Platz nimmt. Ein verstörendes Bild. Miro Zahra ist Malerin, Landeskulturpreisträgerin und langjährige Leiterin des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow

