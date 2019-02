Die Ausstellung „Der Norden holt auf“ ist bis Ende November im Unihauptgebäude zu sehen. In der Schatzkammer werden gegenständliche Quellen aus der frühen Universitätsgeschichte wie Urkunden, Zepter, Siegel und Matrikel sowie Alltagsgegenstände aus dem studentischen Leben im Mittelalter präsentiert. Mit der Schau will die Uni neugierig machen auf die beiden großen Ausstellungsprojekte in diesem Jahr: Am 23. März wird das „Experiment Zukunft“ in der Kunsthalle eröffnet und am 20. Juni die Ausstellung „Menschen – Wissen – Lebenswege“ im Kulturhistorischen Museum.

Öffnungszeiten: Montag/Mittwoch/Donnerstag: 9-16 Uhr, Dienstag 9-18 Uhr und Freitag 9-13 Uhr; Der Eintritt ist frei.