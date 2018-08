Gelbensande

„Wir suchen Aufträge und finden keine“, sagt Christian Tesche, Prokurist der gleichnamigen Elektroanlagen GmbH in Gelbensande. Das Unternehmen sei spezialisiert auf den Trassenbau für Glasfasernetze, die landesweit und öffentlich gefördert installiert werden sollen. „Wir haben die Gerätschaften und das Know how“, sagt Tesche, „und wollen unsere Kapazitäten in die Waagschale werfen.“ 25000 Meter Trasse könne ein Trupp verlegen. „Das ist für sieben Kollegen Arbeit für ein Jahr“, so Tesche. Doch bisher komme der geförderte Medienausbau nicht voran, „angeblich weil Auftragnehmer fehlen“, so Tesche.

Zur Galerie Der geförderte Breitbandausbau lässt auf sich warten. Deutsche Glasfaser schließt schon erste Kunden an.

Tatsächlich wurde bislang im Landkreis Rostock nicht ein Stückchen Erde bewegt, zumindest was den von Bund und Land geförderten Breitbandausbau angeht. Vor einem Jahr sind die ersten drei Ausschreibungen gestartet. Vier Telekommunikationsunternehmen hatten sich beteiligt. Gewonnen hat die Telekom. Ein Vertrag für den ersten Call, zu dem Kommunen um Tessin, Bützow und das Amt Rostocker Heide gehören, wurde unterschrieben. „Seit 20. Juli sind alle Unterlagen zur Prüfung beim Bund“, informiert Kreissprecher Michael Fengler.

Atene Kom, nach eigener Darstellung ein europäisch agierendes Beratungs- und Projektentwicklungsunternehmen mit Sitz in Berlin und Brüssel, berät den Bund und entscheidet über die Zuwendung. „Wir haben keine Erfahrung, wie lange das dauert“, sagt Fengler. Er hofft dennoch auf den ersten Spatenstich noch in diesem Jahr. „Die Erfahrung aus dem ersten Aufruf hat uns schon schneller gemacht“, berichtet Fengler. Für alle weiteren 13 Ausbaugebiete im Kreis sei die erste Runde der Ausschreibung abgeschlossen. Mindestens zwei Bewerber je Projektgebiet lägen vor. Mit allen hätten am 27. Juni Bietergespräche stattgefunden. Mit dem Ergebnis, dass umfangreiche Unterlagen überarbeitet oder nachgeliefert werden müssen, so der Kreissprecher. Dazu hatten die Bewerber bis zum 15. August Zeit.

„Nun beginnt die Auswertung“, sagt Fengler. Der Kreisausschuss entscheide letztlich über den Zuschlag für die einzelnen Gebiete. Daran schließe sich der Prüfungsprozess beim Bund an. „Wie lang der eigentliche Bau der Breitbandleitungen dauert, da hat der Kreis keinerlei Erfahrung“, räumt Fengler ein. So könne auch keine Prognose gegeben werden, wann das Ausbauziel erreicht werde.

Unterdessen wurden in Lambrechtshagen, das zu den sieben Kommunen im Landkreis Rostock zählt, die nicht auf die Umsetzung des Bundesförderprogramms warten wollten, die ersten Haushalte mit dem Turbointernet versorgt. Die Gemeinden haben sich für den Weg mit dem privaten Anbieter Deutsche Glasfaser entschieden – ohne Förderung. Lambrechtshagen und Admannshagen-Bargeshagen waren die ersten Kommunen, die ihre Bewohner überzeugen und die vom Anbieter geforderte Anschlusszusage von 40 Prozent der Haushalte erreichen konnten. Inzwischen sind hier die Bagger zugange. „Bei uns in Lambrechtshagen sind in der vergangenen Woche bereits in den ersten 40 Häusern die Glasfaseranschlüsse aktiviert worden“, freut sich Bürgermeister Holger Kutschke. „Ich bin sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist.“ Der Tiefbau sei beendet, teilt Bauleiter Christian Kragenings mit. Nun sei eine Anschlusskolonne unterwegs. „Täglich kommen neue Kunden ans Netz“, sagt Kragenings. „Ziel ist es, das Netz innerhalb der kommenden drei Monate fertigzustellen“, betont Ann-Kristin Kleinschmidt von der Deutschen Glasfaser.

Gestern waren vier Bautrupps an der B 105 zwischen Sievershagen und Bargeshagen aktiv, um eine Backbone-Leitung, „die Hauptschlagader“, in den Boden zu bringen. „Dadurch werden die Stationen Sievershagen und Bargeshagen verbunden“, so Kragenings. Danach beginne die Verlegung der Glasfaserleitungen im Dorf. „Trafo-Häuschen und Schalt-Stationen stehen schon“, berichtet Bürgermeister Eduardo Catalan. „Ich denke, dass alles noch in diesem Jahr abgeschlossen ist.“ Dann haben Bargeshagen, Admannshagen und Rabenhorst auf jeden Fall das schnelle Netz. „In Steinbeck müssen wir noch mal gucken“, teilt Catalan mit, der jedoch froh ist, dass kurzerhand auch das Gewerbegebiet Bargeshagen in den Ausbau einbezogen wird. „Das kann für die ansässigen Firmen schon ein Wettbewerbsvorteil sein, und für die Gemeinde bei der Anwerbung weiterer Firmen natürlich auch“, betont Catalan.

Kleinschmidt kündigt an, dass es mit den Gemeinden Kritzmow, Stäbelow, Ziesendorf sowie Papendorf und Reddelich im Anschluss gleich weiter geht – „in dieser Reihenfolge“. Der genaue Baubeginn werde rechtzeitig bekannt gegeben. Mit dem Ausbau im Landkreis Rostock hat die Glasfaser einen Generalunternehmer beauftragt, die mih GmbH aus Horstmar. Die beschäftigt eigenen Aussagen zufolge auch Subunternehmn, „mit denen wir seit langem zusammenarbeiten“. Die Gelbensander Elektrofirma kann da nur auf die Ausschreibungen zum öffentlich geförderten Netzausbau hoffen.

Geförderter Netzausbau Rund 55,4 Millionen Euro stehen für Baumaßnahmen in den ersten drei Projektgebieten im Landkreis Rostock bereit, finanziert aus der Breitbandförderung von Bund und Land und Eigenanteilen der Gemeinden. Im Raum Bützow zwischen Bernitt und Zepelin sind 295 km Tiefbauarbeiten und der Anschluss von 3754 Haushalten zu realisieren. Rund um Tessin, von Grammow bis Thelkow, sind es 115 km für 3502 Haushalte und zwischen Klein Kussewitz und Gelbensande 103 km Tiefbau zum Anschluss von 4145 Haushalten. Noch ist dieser Call in der Prüfung.

Doris Deutsch