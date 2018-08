Rostock

20 regionale Erzeuger werden beim ersten Rostocker Bauernmarkt am 1. September 2018 auf dem Gelände der LMS-Agrarberatung (Graf-Lippe-Straße 1) ihre Produkte präsentieren. Mit dabei ist auch Iman Geluk, Chef der Stäbelower Agrarproduktion, die 1200 Milchkühe hält und pro Tag etwa 30000 Liter Milch produziert. Viele Landwirte, wie Geluk, vermarkten ihre Produkte inzwischen zum Teil auch selbst über Milchtankstellen und Hofläden, die sie nun in Rostock vorstellen wollen. „Das Motto lautet: Die Landwirtschaft kommt in die Stadt“, sagt Projektkoordinatorin, Monika Berlik. Die Rostocker können mit den Bauern ins Gespräch kommen, Produkte verkosten. Dazu gibt es ab 10 Uhr Information, Musik, Spaß und Spiel für jedermann.

Deutsch Doris