Rostock

„Die Landwirtschaft kommt in die Stadt“, so war der erste Bauernmarkt am 1. September 2018 in Rostock überschrieben. Mehr als 20 regionale Erzeuger haben ihre Produkte angeboten und ihre Arbeit vorgestellt. Der Ansturm war groß, die Verbraucher wünschen sich, mehr regionale Produkte in den Läden. Für die Besucher gab es ein buntes Programm mit viel Landtechnik und Tieren zum Anfassen.

Deutsch Doris