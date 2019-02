Rostock

Die Polizei ermittelt wegen Laubeneinbrüchen in der Rostocker Südstadt. Nachdem bei der Polizei die erste Einbruchsmeldung am Sonntag gegen 12 Uhr einging, wurden in der Folge neun weitere Gartenlaubeneinbrüche bekannt. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt in die Gartenhäuser verschafft und durchsuchten Schränke sowie Behältnisse. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes (KDD) konnten verschiedene Spuren sichern, die jetzt ausgewertet werden müssen. Der genaue Schaden kann noch nicht benannt werden. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schutz insbesondere vor Einbrüchen und Vandalismus ist für die Hobbygärtner zu jeder Jahreszeit ein wichtiges Thema. Kostenlose Informationen zu diesem Thema gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916 3130 und auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

OZ