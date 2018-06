Rostock

Begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot sowie lautstarken Gegenprotesten von „Rostock nazifrei“ und anderen Organisationen wie „Bunt statt braun“ hat die AfD am Montagabend im Rostocker Stadtteil Lütten Klein erneut gegen die aus ihrer Sicht drohende Islamisierung protestiert. Dem Aufruf der Alternative für Deutschland (AfD) waren offiziellen Angaben zufolge 500 Menschen gefolgt. Mehrere Hundert protestierten gegen die Demo. Entlang der Route musste die Polizei an mehreren Stellen verhindern, dass beide Lager aufeinandertrafen. Laut Polizei, die 600 Beamte aus drei Bundesländern im Einsatz hatte, verlief bis zum offiziellen Ende der AFD-Versammlung kurz nach 20 Uhr alles friedlich. Der Straßenbahn- und Busverkehr in Lütten Klein kam zeitweise zum Erliegen.

Zur Galerie Die Alternative für Deutschland hatte im Rostocker Nordwesten erneut zum Protest gegen die aus ihrer Sicht drohende Islamisierung aufgerufen. Die AfD will im August in Warnemünde demonstrieren.

Die AfD kündigte die nächste Demonstration für den 5. August an. Nach Evershagen und Lütten Klein soll die Kundgebung dann auf dem Platz vor dem Leuchtturm in Warnemünde stattfinden.

Michael Zumpe