THELKOW

Die Rettungskräfte hatten die Suche nach dem Siebenjahrigen im Bereich des Thelkower Kuhlensees am Montag fortgefürt. Taucher suchten den See ab. Gegen 10.50 Uhr fanden sie einen leblosen Kinderkörper unweit vom Ufer der Badestelle. Laut Polizei handelt es sich um den vermissten Jungen.

Die Untersuchungen zur Todesursache und zum Geschehen an der Badestelle in Thelkow werden nach Polizeiangaben in einem Todesermittlungsverfahren fortgeführt. Die Feriengruppe, der der Siebenjährige angehörte, und Angehörige erfahren seelsorgerischen Beistand.

Mit einem Großaufgebot hatten Rettungskräfte nach einem vermissten Jungen gesucht. Dabei kam auch ein Hubschrauber und eine Rettungshundestaffel zum Einsatz. Der Siebenjährige war seit dem späten Sonntagnachmittag in einem Ferienlager vermisst, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zuvor sei er mit einer Gruppe aus insgesamt 44 Kindern in einem See in Thelkow baden gewesen. Er habe zwischenzeitlich das Wasser verlassen und sei seitdem nicht mehr gesehen worden, hieß es.

