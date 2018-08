Warnemünde

Zur wahrscheinlich letzten Fahrt über die Ostsee zu den Wirkungsstätten der Olsenbande lädt die Seefahrtschule Hafen Rostock ein. Die Film-Karriere des dänischen Gaunertrios begann im DDR- Fernsehen vor genau 50 Jahren – aus diesem Anlass findet die Vortragsreise mit den Scandlines-Fähren „Berlin“ und „Copenhagen“ am 8. September statt. Treffpunkt ist um 8 Uhr das Fährcenter im Überseehafen, um 9 Uhr legt die „Copenhagen“ ab. Nach dem Frühstück an Bord geht es im Hafen von Warnemündes Partnerkommune Gedser auf das Stellwerk – Drehort für den Film „Die Olsenbande stellt die Weichen“ (erschienen 1975). Anschließend geht es per Bus nach Kopenhagen zu den Nordisk-Filmstudios in die Olsenbande-Ausstellung und damit direkt in Yvonnes Wohnzimmer. Eine Rundfahrt führt zu weiteren Drehorten, auch ein Fotostopp am Staatsgefängnis in Albertslund ist geplant. Die Rücktour übernimmt die Fähre „Berlin“, die gegen 22.45 Uhr die Warnemüder Molenköpfe passiert.

Per Fähre zur Olsenbande: Egon (Ove Sprogoe), Kjeld (Poul Bundgaard) und Benny (Morten Grunwald) Quelle: Foto: Archiv

Termin: 8. September, Infos und Anmeldung unter 0172 / 93 21 897

OZ