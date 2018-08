Papenburg/Rostock

Aida Cruises schickt ab Dezember das weltweit erste Kreuzfahrtschiff, das zu 100 Prozent mit Flüssiggas betrieben wird, auf große Fahrt. Anlässlich der Taufe wird Aidanova heute vor der Werfthalle in Papenburg eindrucksvoll in Szene gesetzt. Superstar David Guetta wird im Rahmen des Aida Open Air sein einziges Open-Air-Solokonzert 2018 in Deutschland geben. Wir haben Leser als Tauf-Reporter nach Papenburg entsandt, die hier live von der Taufe berichten.

Radike Juliane