Für den 16. November sind in Rostock mehrere Versammlungen und Aufzüge angemeldet. Die Alternative für Deutschland (AfD) ruft für 18 Uhr zu einer Demo unter dem Slogan „Migrationspakt stoppen!“ auf dem Platz der Freiheit vor dem Ostseestadion auf. Die Rostocker Linke sowie das Bündnis „Rostock nazifrei“ lädt um 16.30 Uhr zum Gegenprotest an der S-Bahnhaltestelle Parkstraße. Alle Infos und aktuelle Entwicklungen am Freitag ab 17 Uhr in unserem Liveticker.

Die AfD will am Freitag ein weiteres Mal in Rostock demonstrieren. Etliche Gegenproteste sind angekündigt. Alle Infos für die Anwohner im Rostocker Hansaviertel gibt es hier:

Politikwissenschaftler Jens Hacke sprach mit der OSTSEE-ZEITUNG über die Spaltung der Gesellschaft und die bedrohte Demokratie.

Zuletzt demonstrierte die AfD in Greifswald. Hier waren die Gegner der Partei deutlich in der Überzahl.

