Rostock

Von dieser Überraschung wusste selbst Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) vorab nichts: Europas größte Fluggesellschaft, die Deutsche Lufthansa, benennt ihren neuesten und modernsten Langstreckenflieger nach Rostock. Ab Ende November soll der nagelneue Airbus A350-900 den Namen der Hansestadt in alle Welt tragen. Das bestätigte Airline-Sprecher Wolfgang Weber jetzt auf OZ-Anfrage. Der neue Flieger ist nicht das einzige prominente Verkehrsmittel, dass nach Rostock benannt ist.

Flieger hebt von München ab

Schon einmal trug ein Flugzeug der Lufthansa den Namen „Rostock“ – bis 2013 war das. Dann aber wurde der „kleine“ Airbus A320-200, der 1992 (zeitgleich mit dem Airbus namens „Stralsund“) in Dienst gestellt wurde, bei der Kranich-Linie ausgemustert. Er hatte Platz für 134 Fluggäste und absolvierte mehr als 44 000 Flüge. Die neue „Rostock“ wird nun deutlich größer: Der Airbus A350-900 ist das neueste Modell aus der europäischen Flugzeugschmiede, bietet Platz für 293 Passagiere und ist nahezu komplett aus modernen, leichten Werkstoffen wie Kohlfaser, Titan und Aluminium gefertigt. Nach Angaben von Airbus verbraucht der Jet so bis zu 25 Prozent weniger Treibstoff als vergleichbare Flugzeuge. Und leiser soll der Jet auch sein.

Zur Galerie Exklusiv in der OZ: Der Lufthansa-Flieger mit dem Namen der Hansestadt.

Derzeit findet bei Airbus im französischen Toulouse noch die Endausrüstung des Fliegers statt. Die „Rostock“ wird, so Lufthansa-Sprecher Weber, in München stationiert und von dort aus zu Langstreckenzielen wie Chicago, Mumbai, Denver, Hongkong, Los Angeles, Mexiko, New York, Peking, San Francisco, Seoul, Singapur, Shanghai, Tokio und Vancouver fliegen. Rostock-Laage steht allerdings (noch) nicht auf dem Flugplan. OB Roland Methling ist dennoch begeistert: „So hebt ,Rostock’ auch künftig gut ab! Danke an die Deutsche Lufthansa für diese tolle Werbung und ein unerwartetes weiteres Geschenk zu unserem Stadtgeburtstag.“ Schon vor über 100 Jahren habe Rostock zu den ersten Zielen der Airline gehört: „Hohe Düne war fester Bestandteil des Lufthansa-Flugplans.“

Andreas Meyer