Luxus auf vier Rädern: Limo-Service erweitert Fuhrpark

Rostock. Viel Aufmerksamkeit ist der Chefin des Limousinen-Service „Ostseelimousine“ gewiss, wenn sie mit ihrem neuen Wagen durch die Region fährt. Seit Anfang des Jahres hat Melanie Balter einen Dodge Charger in ihrem Fuhrpark. „Ich habe ihn als Police Car in den USA gekauft, und in Europa wurde der Wagen dann gestreckt.“ Nun habe das Fahrzeug eine Länge von 8,50 Metern und den Wert eines Einfamilienhauses.

Eine Limousine für eine jüngere Zielgruppe

Ganz nach ihrer Vorstellung sei das Fahrzeug mit vielen Extras umgebaut worden. An der Decke und auf dem Fußboden wurden mehr als 2000 LED-Lämpchen verbaut, die rhythmisch in verschiedenen Farben leuchten. Ein Laser beleuchtet zusätzlich den Innenraum wie in einer Diskothek. Es läuft Musik, und die Bar ist mit verschiedenen Getränken gefüllt. „Das Highlight sind die herunterfahrbaren Fenster. Das ist einmalig“, erzählt Melanie Balter.

In dieser Form einmalig in MV

„Momentan sind wir der einzig offizielle Stretch-Limousinen-Service in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Melanie Balter. Und mit dem Firmensitz in Laage könne sie zentral zu jedem Termin in der Region fahren. „90 Prozent der Fahrten übernehme ich als Chauffeur auch selbst.“ Vorzugsweise fährt sie den Dodge Charger.

Hegermann Johanna