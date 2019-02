Stralsund/Rostock/Wismar

Neben Rostock wird Stralsund eine weitere Werkbank für die Kreuzfahrtschiffe der MV Werften. Noch im ersten Halbjahr sollen die Schiffbauer vom Strelasund Stahlbauarbeiten für die „Global 2“ übernehmen. Das berichtet Werften-Chef Peter Fetten: „ Stralsund wird wie Rostock einzelne Sektionen anfertigen, die dann nach Wismar geliefert werden.“ Insgesamt sollen es 21 Großsektionen sein.

In Wismar, wo sich der Firmensitz der Werften-Gruppe befindet, werden die riesigen Kreuzfahrtschiffe final zusammengebaut. Sie sind nach Passagierzahl (9500) die größten Schiffe der Welt. Zurzeit entsteht in Wismar und Rostock das erste Schiff „Global 1“. Die Kiellegung für den zweiten Kreuzfahrt-Giganten soll in einigen Monaten sein. Dann machen auch die Stralsunder mit. „Im Moment haben wir einige Stahlbauarbeiten nach Klaipeda und Danzig ausgelagert“, erklärt Kommunikationschef Stefan Sprunk. Die Stralsunder sollen zukünftig immer dann mithelfen, wenn sie freie Kapazitäten haben. Denn auch in der dortigen Werft wird gebaut – an der eisgängigen Expeditionsyacht-Serie „ Endeavor“. „Drei Viertel der Stahlarbeiten am ersten Schiff sind abgeschlossen“, so Sprunk.

Die Sektionen für die Global-Klasse werden auf dem Seeweg nach Wismar gebracht. Dort werden alle Teile zusammengesetzt. Die Global-Klasse wird als erste in der Geschichte der Seefahrt für mehr als 10.000 Menschen gebaut. Denn neben den bis zu 9500 Passagieren finden auf dem 342 Meter langen und 46 Meter breiten Schiff noch 2500 Besatzungsmitglieder Platz. Auf die zurzeit größten Kreuzfahrtschiffe der „Oasis“-Klasse der Reederei Royal Caribbean International passen bis zu 9000 Menschen (die OZ berichtete).

Wenn die fertigen Schiffe Wismar verlassen und auf Probefahrt gehen, sind sie zu 95 Prozent ausgerüstet. Zurückkehren werden sie nicht mehr, denn dafür ist die Fahrrinne nicht tief genug. Sie soll ausgebaggert werden, ein Termin steht aber noch nicht fest. „Nach der Probefahrt wird das Schiff für die erste Reise final beladen, also schwerer“, erklärt Sprunk. Deshalb wird das nochmalige Navigieren in der momentanen Wismarer Fahrrinne unmöglich. Deshalb werden die Kreuzliner in Bremerhaven komplettiert. Auch die dortige Werft gehört wie MV Werften zum Genting-Konzern. Taufen oder Fertigstellungsfeste soll es laut Fetten trotzdem in Rostock, Wismar und Stralsund geben. „Um die Arbeit unserer Schiffbauer zu würdigen.“ Die hätten bis 2025 die Aufträge aus dem eigenen Haus – sprich von Genting. Danach will die Werften-Gruppe auch Aufträge von Dritten annehmen.

Um den Bau der Global-Schiffe finanziell abzusichern, hofft das Unternehmen auf Bürgschaften von Bund und Land in Höhe von bis zu 750 Millionen Euro. Dafür sind in den vergangenen Monaten Gutachten angefertigt und Gespräche geführt worden. Am 14. März soll es eine Entscheidung geben. Fetten hofft, dass sie positiv ausfällt: „Wir haben Investitionen im hohen dreistelligen Millionen-Bereich an unseren drei Standorten getätigt, das hat bislang kein Werft-Eigner getan, bevor über eine Bürgschaft entschieden wurde.“

Kerstin Schröder