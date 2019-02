Rostock

In der Rostocker Südstadt ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind gekommen. Das Mädchen war dabei auf seinem Fahrrad unterwegs. Wie Polizei-Pressesprecherin Yvonne Hanske mitteilte, wurde die Zwölfjährige bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach ihren Angaben kam es gegen 7.50 Uhr zu der Kollision in der Hufelandstraße.

Das Mädchen soll zu dem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Robert-Koch-Straße unterwegs gewesen sein. Aus der Hufelandstraße kam derweil ein Opel Astra. Der 36 Jahre alte Fahrer übersah beim Abbiegen offenbar die Kleine auf ihrem Rad. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen, wie eine Knieprellung, zu. Zur weiteren Untersuchung wurde es mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen Autofahrer aufgenommen.

Stefan Tretropp